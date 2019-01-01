«Оскар 2021»: Все победители кинопремии

Узнайте, кто из кинозвезд получил звание лучших актеров «Оскара 2021».

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар 2021». Объявление лауреатов прошло в непривычном формате. Так, большую часть церемонии провели на железнодорожном вокзале на станции United Station. Номинанты, не имеющие возможности прилететь в США, принимали участие через спутниковые подключения.

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В этом году Американская академия кинематографических искусств и наук выбрала победителей в 23 номинациях, а не в 24-х как на предыдущих церемониях. Категории за «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» объединили в одну номинацию - «Лучший звук». Кроме того, «Оскар 2021» установил новый рекорд по количеству женщин-номинанток (76 человек).

Третий год подряд церемония вручения обошлась без ведущего. А конверты с именами лауреатов открывали знаменитые голливудские актеры: Брэд Питт, Риз Уизерспун, Холли Берри, Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Брайан Крэнстон, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Дон Чидл, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн, Анджела Бассетт, Бон Джун Хо и Зендая.

Брэд Питт на Оскаре 2021 Getty Images

Оскар 2021 - список всех лауреатов и номинантов

(имена победителей выделены жирным шрифтом)

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Ли Айзек Чун - «Минари»

Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»

Дэвид Финчер - «Манк»

Томас Винтерберг - «Еще по одной»

Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

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Хлоя Чжао Getty Images

ЛУЧШИЙ АКТЕР

Риз Ахмед - «Звук металла»

Чедвик Боузман (посмертно) - «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс - «Отец»

Гэри Олдмен - «Манк»

Стивен Ян - «Минари»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

Виола Дэвис - «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дей - «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»

Фрэнсис Макдорманд - «Земля кочевников»

Кэри Маллиган - «Девушка, подающая надежды»

ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА

Саша Барон Коэн - «Суд над чикагской семеркой»

Дэниел Калуя - «Иуда и черный мессия»

Лесли Одом-мл. - «Одна ночь в Майами»

Пол Рейси - «Звук металла»

Лакит Стэнфилд - «Иуда и черный мессия»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА

Мария Бакалова - «Борат 2»

Гленн Клоуз - «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман - «Отец»

Аманда Сайфред - «Манк»

Юн Еджон - «Минари»

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Фрэнсис Макдорманд и Юн Еджон Getty Images

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - «Иуда и черный мессия»

Ли Айзек Чун - «Минари»

Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»

Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - «Звук металла»

Аарон Соркин - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - «Борат 2»

Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - «Отец»

Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

Кемп Пауэрс - «Одна ночь в Майами»

Рамин Бахрани - «Белый тигр»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Душа»

«Легенда о волках»

ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Дания – «Еще по одной»

Гонконг – «Лучшая пора»

Румыния – «Коллектив»

Тунис – «Человек, который продал свою кожу»

Босния и Герцеговина – «Куда ты идешь, Аида?»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ

Теренс Бланшар - «Пятеро одной крови»

Трент Резнор и Аттикус Росс - «Манк»

Эмиль Моссери - «Минари»

Джеймс Ньютон Ховард - «Новости со всего света»

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - «Душа»

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ К ФИЛЬМУ

Fight for You - «Иуда и черный мессия»

Hear My Voice - «Суд над чикагской семеркой»

Husavik (My Hometown) - «Евровидение: История огненной саги»

Io sì (Seen) - «Вся жизнь впереди»

Speak Now - «Одна ночь в Майами»

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ

Йоргос Лампринос - «Отец»

Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

Фредерик Тораваль - «Девушка, подающая надежды»

Миккель Э. Г. Нильсен - «Звук металла»

Алан Баумгартен - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

Шон Боббитт - «Иуда и черный мессия»

Эрик Мессершмидт - «Манк»

Джошуа Джеймс Ричардс - «Земля кочевников»

Дариуш Вольски - «Новости со всего света»

Фидон Папамайкл - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА

Питер Фрэнсис, Кэти Фэзерстоун - «Отец»

Марк Рикер, Карен О’Хара и Диана Сроутон - «Ма Рейни: Мать блюза»

Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль - «Манк»

Дэвид Крэнк, Элизабет Кинан - «Новости со всего света»

Нейтан Кроули (постановщик), Кэти Лукас (декоратор) - «Довод»

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМОВ

Александра Бирн - «Эмма»

Энн Рот - «Ма Рейни: Мать блюза»

Триш Саммервиль - «Манк»

Бина Дайгелер - «Мулан»

Массимо Кантини Паррини - «Пиноккио»

ЛУЧШИЙ ЗВУК

Уоррен Шоу, Майкл Минклер, Бо Бордерс и Дэвид Уаймен - «Грейхаунд»

Рен Клайс, Джереми Молод, Дэвид Паркер, Нейтан Нэнс и Дрю Кунин - «Манк»

Оливер Тарни, Майк Прествуд Смит, Уильям Миллер и Джон Притчетт - «Новости со всего света»

Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер - «Душа»

Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад - «Звук металла»

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Мэтт Слоун, Женевьев Камэльери, Мэтт Эверитт и Брайан Кокс - «Любовь и монстры»

Мэттью Касмир, Кристофер Лоурен, Макс Соломон и Дэвид Уоткинс - «Полночное небо»

Шон Фейден, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори и Стивен Инграм - «Мулан»

Ник Дэвис, Грег Фишер, Бен Джонс и Сантьяго Коломо Мартинес - «Айван, единственный и неповторимый»

Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер - «Довод»

ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЕСКИ

Марез Ланган, Лора Аллен и Клаудия Штольц - «Эмма»

Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл - «Элегия Хиллбилли»

Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри - «Ма Рейни: Мать блюза»

Кимберли Спитери и Джиджи Уильямс - «Манк»

Далия Колли, Марк Кулир и Франческо Пегоретти - «Пиноккио»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Мадлен Шарафьян и Майкл Капбарат - «Нора»

Адриен Меригео и Амори Овиз - «Гений места»

Уилл МакКормак и Майкл Говье - «Если что-то случится, я люблю вас»

Эрик О - «Опера»

Гисли Дарри Халльдорссон и Арнар Гуннарссон - «Yes-People»

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Александр Нанау и Бьянка Оана - «Коллектив»

Николь Ньюнэм, Джим Лебрехт и Сара Болдер - «Лагерь калек»

Майте Альберди и Марсела Сантибаньес - «Агент-крот»

Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер - «Мой учитель - осьминог»

Гаррет Брэдли, Лорен Домино и Келлен Куинн - «Время»

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Энтони Джаккино и Элис Доярд - «Колетт»

Бен Праудфут и Крис Бауэрс - «Концерт - импровизация»

Андерс Хаммер и Шарлотта Кук - «Do Not Split»

Скай Фицджеральд и Майкл Шуерман - «Hunger Ward»

София Нахали Эллисон и Дженис Дункан - «Песня о любви для Латаши»

ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Дуг Роланд и Сьюзан Рузенски - «Feeling Through»

Эльвира Линд и София Сондерван - «The Letter Room»

Фарах Набулси - «Настоящее»

Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу - «Two Distant Strangers»

Томер Шушан и Шира Хокман - «Белый глаз»

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