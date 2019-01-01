«Оскар 2021»: Все победители кинопремии
В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар 2021». Объявление лауреатов прошло в непривычном формате. Так, большую часть церемонии провели на железнодорожном вокзале на станции United Station. Номинанты, не имеющие возможности прилететь в США, принимали участие через спутниковые подключения.
Читай также: Легенды «Оскара»: самые известные платья в истории премии
В этом году Американская академия кинематографических искусств и наук выбрала победителей в 23 номинациях, а не в 24-х как на предыдущих церемониях. Категории за «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» объединили в одну номинацию - «Лучший звук». Кроме того, «Оскар 2021» установил новый рекорд по количеству женщин-номинанток (76 человек).
Третий год подряд церемония вручения обошлась без ведущего. А конверты с именами лауреатов открывали знаменитые голливудские актеры: Брэд Питт, Риз Уизерспун, Холли Берри, Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Брайан Крэнстон, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Дон Чидл, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн, Анджела Бассетт, Бон Джун Хо и Зендая.
Оскар 2021 - список всех лауреатов и номинантов
(имена победителей выделены жирным шрифтом)
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА
- Ли Айзек Чун - «Минари»
- Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»
- Дэвид Финчер - «Манк»
- Томас Винтерберг - «Еще по одной»
- Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
ЛУЧШИЙ АКТЕР
- Риз Ахмед - «Звук металла»
- Чедвик Боузман (посмертно) - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Энтони Хопкинс - «Отец»
- Гэри Олдмен - «Манк»
- Стивен Ян - «Минари»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА
- Виола Дэвис - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дей - «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис Макдорманд - «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган - «Девушка, подающая надежды»
ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА
- Саша Барон Коэн - «Суд над чикагской семеркой»
- Дэниел Калуя - «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом-мл. - «Одна ночь в Майами»
- Пол Рейси - «Звук металла»
- Лакит Стэнфилд - «Иуда и черный мессия»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА
- Мария Бакалова - «Борат 2»
- Гленн Клоуз - «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман - «Отец»
- Аманда Сайфред - «Манк»
- Юн Еджон - «Минари»
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
- Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - «Иуда и черный мессия»
- Ли Айзек Чун - «Минари»
- Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»
- Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - «Звук металла»
- Аарон Соркин - «Суд над чикагской семеркой»
ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ
- Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - «Борат 2»
- Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - «Отец»
- Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
- Кемп Пауэрс - «Одна ночь в Майами»
- Рамин Бахрани - «Белый тигр»
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- «Вперед»
- «Путешествие на Луну»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
- Дания – «Еще по одной»
- Гонконг – «Лучшая пора»
- Румыния – «Коллектив»
- Тунис – «Человек, который продал свою кожу»
- Босния и Герцеговина – «Куда ты идешь, Аида?»
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ
- Теренс Бланшар - «Пятеро одной крови»
- Трент Резнор и Аттикус Росс - «Манк»
- Эмиль Моссери - «Минари»
- Джеймс Ньютон Ховард - «Новости со всего света»
- Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - «Душа»
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ К ФИЛЬМУ
- Fight for You - «Иуда и черный мессия»
- Hear My Voice - «Суд над чикагской семеркой»
- Husavik (My Hometown) - «Евровидение: История огненной саги»
- Io sì (Seen) - «Вся жизнь впереди»
- Speak Now - «Одна ночь в Майами»
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ
- Йоргос Лампринос - «Отец»
- Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
- Фредерик Тораваль - «Девушка, подающая надежды»
- Миккель Э. Г. Нильсен - «Звук металла»
- Алан Баумгартен - «Суд над чикагской семеркой»
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
- Шон Боббитт - «Иуда и черный мессия»
- Эрик Мессершмидт - «Манк»
- Джошуа Джеймс Ричардс - «Земля кочевников»
- Дариуш Вольски - «Новости со всего света»
- Фидон Папамайкл - «Суд над чикагской семеркой»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА
- Питер Фрэнсис, Кэти Фэзерстоун - «Отец»
- Марк Рикер, Карен О’Хара и Диана Сроутон - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль - «Манк»
- Дэвид Крэнк, Элизабет Кинан - «Новости со всего света»
- Нейтан Кроули (постановщик), Кэти Лукас (декоратор) - «Довод»
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМОВ
- Александра Бирн - «Эмма»
- Энн Рот - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Триш Саммервиль - «Манк»
- Бина Дайгелер - «Мулан»
- Массимо Кантини Паррини - «Пиноккио»
ЛУЧШИЙ ЗВУК
- Уоррен Шоу, Майкл Минклер, Бо Бордерс и Дэвид Уаймен - «Грейхаунд»
- Рен Клайс, Джереми Молод, Дэвид Паркер, Нейтан Нэнс и Дрю Кунин - «Манк»
- Оливер Тарни, Майк Прествуд Смит, Уильям Миллер и Джон Притчетт - «Новости со всего света»
- Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер - «Душа»
- Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад - «Звук металла»
ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
- Мэтт Слоун, Женевьев Камэльери, Мэтт Эверитт и Брайан Кокс - «Любовь и монстры»
- Мэттью Касмир, Кристофер Лоурен, Макс Соломон и Дэвид Уоткинс - «Полночное небо»
- Шон Фейден, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори и Стивен Инграм - «Мулан»
- Ник Дэвис, Грег Фишер, Бен Джонс и Сантьяго Коломо Мартинес - «Айван, единственный и неповторимый»
- Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер - «Довод»
ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЕСКИ
- Марез Ланган, Лора Аллен и Клаудия Штольц - «Эмма»
- Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл - «Элегия Хиллбилли»
- Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Кимберли Спитери и Джиджи Уильямс - «Манк»
- Далия Колли, Марк Кулир и Франческо Пегоретти - «Пиноккио»
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- Мадлен Шарафьян и Майкл Капбарат - «Нора»
- Адриен Меригео и Амори Овиз - «Гений места»
- Уилл МакКормак и Майкл Говье - «Если что-то случится, я люблю вас»
- Эрик О - «Опера»
- Гисли Дарри Халльдорссон и Арнар Гуннарссон - «Yes-People»
ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- Александр Нанау и Бьянка Оана - «Коллектив»
- Николь Ньюнэм, Джим Лебрехт и Сара Болдер - «Лагерь калек»
- Майте Альберди и Марсела Сантибаньес - «Агент-крот»
- Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер - «Мой учитель - осьминог»
- Гаррет Брэдли, Лорен Домино и Келлен Куинн - «Время»
ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- Энтони Джаккино и Элис Доярд - «Колетт»
- Бен Праудфут и Крис Бауэрс - «Концерт - импровизация»
- Андерс Хаммер и Шарлотта Кук - «Do Not Split»
- Скай Фицджеральд и Майкл Шуерман - «Hunger Ward»
- София Нахали Эллисон и Дженис Дункан - «Песня о любви для Латаши»
ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- Дуг Роланд и Сьюзан Рузенски - «Feeling Through»
- Эльвира Линд и София Сондерван - «The Letter Room»
- Фарах Набулси - «Настоящее»
- Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу - «Two Distant Strangers»
- Томер Шушан и Шира Хокман - «Белый глаз»
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- «Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию
- «Не разлей вода»: Лучшие друзья среди знаменитостей
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил