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«Оскар 2021»: Все победители кинопремии

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Узнайте, кто из кинозвезд получил звание лучших актеров «Оскара 2021».
«Оскар 2021»: Все победители кинопремии
«Оскар 2021»: Все победители кинопремии
instagram.com/theacademy

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар 2021». Объявление лауреатов прошло в непривычном формате. Так, большую часть церемонии провели на железнодорожном вокзале на станции United Station. Номинанты, не имеющие возможности прилететь в США, принимали участие через спутниковые подключения.

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В этом году Американская академия кинематографических искусств и наук выбрала победителей в 23 номинациях, а не в 24-х как на предыдущих церемониях. Категории за «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» объединили в одну номинацию - «Лучший звук». Кроме того, «Оскар 2021» установил новый рекорд по количеству женщин-номинанток (76 человек).

Третий год подряд церемония вручения обошлась без ведущего. А конверты с именами лауреатов открывали знаменитые голливудские актеры: Брэд Питт, Риз Уизерспун, Холли Берри, Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Брайан Крэнстон, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Дон Чидл, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн, Анджела Бассетт, Бон Джун Хо и Зендая.

Брэд Питт на Оскаре 2021
Брэд Питт на Оскаре 2021
Getty Images

Оскар 2021 - список всех лауреатов и номинантов

(имена победителей выделены жирным шрифтом)

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

  • Ли Айзек Чун - «Минари»
  • Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»
  • Дэвид Финчер - «Манк»
  • Томас Винтерберг - «Еще по одной»
  • Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Getty Images

ЛУЧШИЙ АКТЕР

  • Риз Ахмед - «Звук металла»
  • Чедвик Боузман (посмертно) - «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Энтони Хопкинс - «Отец»
  • Гэри Олдмен - «Манк»
  • Стивен Ян - «Минари»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

  • Виола Дэвис - «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Андра Дей - «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»
  • Фрэнсис Макдорманд - «Земля кочевников»
  • Кэри Маллиган - «Девушка, подающая надежды»

ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА

  • Саша Барон Коэн - «Суд над чикагской семеркой»
  • Дэниел Калуя - «Иуда и черный мессия»
  • Лесли Одом-мл. - «Одна ночь в Майами»
  • Пол Рейси - «Звук металла»
  • Лакит Стэнфилд - «Иуда и черный мессия»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА

  • Мария Бакалова - «Борат 2»
  • Гленн Клоуз - «Элегия Хиллбилли»
  • Оливия Колман - «Отец»
  • Аманда Сайфред - «Манк»
  • Юн Еджон - «Минари»

Фрэнсис Макдорманд и Юн Еджон
Фрэнсис Макдорманд и Юн Еджон
Getty Images

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

  • Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - «Иуда и черный мессия»
  • Ли Айзек Чун - «Минари»
  • Эмеральд Феннелл - «Девушка, подающая надежды»
  • Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - «Звук металла»
  • Аарон Соркин - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

  • Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - «Борат 2»
  • Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - «Отец»
  • Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
  • Кемп Пауэрс - «Одна ночь в Майами»
  • Рамин Бахрани - «Белый тигр»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»

ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

  • Дания – «Еще по одной»
  • Гонконг – «Лучшая пора»
  • Румыния – «Коллектив»
  • Тунис – «Человек, который продал свою кожу»
  • Босния и Герцеговина – «Куда ты идешь, Аида?»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ

  • Теренс Бланшар - «Пятеро одной крови»
  • Трент Резнор и Аттикус Росс - «Манк»
  • Эмиль Моссери - «Минари»
  • Джеймс Ньютон Ховард - «Новости со всего света»
  • Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - «Душа»

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ К ФИЛЬМУ

  • Fight for You - «Иуда и черный мессия»
  • Hear My Voice - «Суд над чикагской семеркой»
  • Husavik (My Hometown) - «Евровидение: История огненной саги»
  • Io sì (Seen) - «Вся жизнь впереди»
  • Speak Now - «Одна ночь в Майами»

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ

  • Йоргос Лампринос - «Отец»
  • Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
  • Фредерик Тораваль - «Девушка, подающая надежды»
  • Миккель Э. Г. Нильсен - «Звук металла»
  • Алан Баумгартен - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

  • Шон Боббитт - «Иуда и черный мессия»
  • Эрик Мессершмидт - «Манк»
  • Джошуа Джеймс Ричардс - «Земля кочевников»
  • Дариуш Вольски - «Новости со всего света»
  • Фидон Папамайкл - «Суд над чикагской семеркой»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА

  • Питер Фрэнсис, Кэти Фэзерстоун - «Отец»
  • Марк Рикер, Карен О’Хара и Диана Сроутон - «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль - «Манк»
  • Дэвид Крэнк, Элизабет Кинан - «Новости со всего света»
  • Нейтан Кроули (постановщик), Кэти Лукас (декоратор) - «Довод»

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМОВ

  • Александра Бирн - «Эмма»
  • Энн Рот - «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Триш Саммервиль - «Манк»
  • Бина Дайгелер - «Мулан»
  • Массимо Кантини Паррини - «Пиноккио»

ЛУЧШИЙ ЗВУК

  • Уоррен Шоу, Майкл Минклер, Бо Бордерс и Дэвид Уаймен - «Грейхаунд»
  • Рен Клайс, Джереми Молод, Дэвид Паркер, Нейтан Нэнс и Дрю Кунин - «Манк»
  • Оливер Тарни, Майк Прествуд Смит, Уильям Миллер и Джон Притчетт - «Новости со всего света»
  • Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер - «Душа»
  • Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад - «Звук металла»

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

  • Мэтт Слоун, Женевьев Камэльери, Мэтт Эверитт и Брайан Кокс - «Любовь и монстры»
  • Мэттью Касмир, Кристофер Лоурен, Макс Соломон и Дэвид Уоткинс - «Полночное небо»
  • Шон Фейден, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори и Стивен Инграм - «Мулан»
  • Ник Дэвис, Грег Фишер, Бен Джонс и Сантьяго Коломо Мартинес - «Айван, единственный и неповторимый»
  • Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер - «Довод»

ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЕСКИ

  • Марез Ланган, Лора Аллен и Клаудия Штольц - «Эмма»
  • Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл - «Элегия Хиллбилли»
  • Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри - «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Кимберли Спитери и Джиджи Уильямс - «Манк»
  • Далия Колли, Марк Кулир и Франческо Пегоретти - «Пиноккио»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

  • Мадлен Шарафьян и Майкл Капбарат - «Нора»
  • Адриен Меригео и Амори Овиз - «Гений места»
  • Уилл МакКормак и Майкл Говье - «Если что-то случится, я люблю вас»
  • Эрик О - «Опера»
  • Гисли Дарри Халльдорссон и Арнар Гуннарссон - «Yes-People»

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

  • Александр Нанау и Бьянка Оана - «Коллектив»
  • Николь Ньюнэм, Джим Лебрехт и Сара Болдер - «Лагерь калек»
  • Майте Альберди и Марсела Сантибаньес - «Агент-крот»
  • Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер - «Мой учитель - осьминог»
  • Гаррет Брэдли, Лорен Домино и Келлен Куинн - «Время»

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

  • Энтони Джаккино и Элис Доярд - «Колетт»
  • Бен Праудфут и Крис Бауэрс - «Концерт - импровизация»
  • Андерс Хаммер и Шарлотта Кук - «Do Not Split»
  • Скай Фицджеральд и Майкл Шуерман - «Hunger Ward»
  • София Нахали Эллисон и Дженис Дункан - «Песня о любви для Латаши»

ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

  • Дуг Роланд и Сьюзан Рузенски - «Feeling Through»
  • Эльвира Линд и София Сондерван - «The Letter Room»
  • Фарах Набулси - «Настоящее»
  • Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу - «Two Distant Strangers»
  • Томер Шушан и Шира Хокман - «Белый глаз»

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