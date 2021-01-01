Вербное воскресенье 2021: как украинские звезды отметили праздник

Праздничная подборка фото из соцсетей украинских знаменитостей.

25 апреля украинцы отпраздновали Вербное воскресенье. Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи. На Вербное воскресенье принято ходить в церковь и святить веточки вербы.

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В Instagram украинские звезды поздравили своих подписчиков с этим светлым праздником, а также показали, как сами провели Вербное воскресенье.

Отметим, что 25 апреля в Украине также отмечали День дочери. Поэтому многие звезды совместили поздравления с двумя праздниками.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездная пара в этот день посетила Владимирский собор в Киеве. Супруги поделились с фанами яркими селфи с веточками в руках.

Анна Кошмал

Популярная украинская актриса решила провести этот день с 2-летним сыном Мишей в одном из загородных комплексов в Полтавской области.

Ирина Федишин

Известная певица вместе с мужем и сыновьями посетила церковь Рождества Пресвятой Богородицы во Львове. В честь праздника Федишин примерила белое пальто и вышиванку.

Оля Полякова

Знаменитая артистка в честь Дня дочери поделилась новыми пляжными фотографиями с Машей и Алисой с отдыха за границей.

Лилия Ребрик

Ведущая утреннего шоу «Ранок з Україною» провела Вербное воскресенье в компании мужа и дочерей в загородном доме посреди леса. А в честь Дня дочери звездная мамочка устроила 8-летней Диане и 3-летней Полине праздничную фотосессию в розовых нарядах.

TAYANNA

Певица поздравила фанов с Вербным воскресеньем, опубликовав свежий снимок, где она позировала с ветками ивы.

Светлана Тарабарова

Известная певица в этот день поделилась с поклонниками новой фотографией с дочерью Марией, которой недавно исполнилось семь месяцев.

Ольга Фреймут

Знаменитая ведущая 25 апреля отмечала аж три праздники. Кроме Вербного воскресенье и Дня дочери Ольга и ее муж Владимир Локотко праздновали годовщину свадьбы.

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