«Сокрушительное» интервью: Меган Маркл и принц Гарри рассказали всю правду о королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре Уинфри об отношениях в королевской семье, травле в прессе, суицидальных мыслях и расизме.

Меган Маркл и принц Гарри рассказали всю правду о королевской семье gettyimages.com

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В недавнем подробном интервью на канале CBS герцогиня Сассекская и британский принц признались, какого это жить в королевской семье в жутком напряжении, среди бесчувственных людей внутри равнодушной системы.

Предлагаем ознакомиться с шокирующими историями из жизни влюбленных.

Тайная свадьба

По словам принца Гарри и Меган Маркл, их настоящая свадьба прошла за три дня до публичной церемонии.

«Это был спектакль для всего мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», - призналась Меган.

Меган Маркл и принц Гарри рассказали всю правду о королевской семье gettyimages.com

На приватном бракосочетании не было семей возлюбленных, а брак заключил архиепископ Кентерберийский.

Меган Маркл и принц Гарри рассказали всю правду о королевской семье gettyimages.com

Суицидальные мысли

Во время первой беременности британская пресса чуть не довела Меган Маркл до суицида:

«Я просто больше не хотела жить. Эта мысль была четкой и реальной, она меня не покидала и очень пугала».

Маркл призналась, что старалась не читать статьи о себе в прессе, однако окружение доносило все слухи. Также Меган отметила, что пыталась обратиться за помощью к дворцу, однако отрицательный ответ был аргументирован тем, что она “неоплачиваемый член королевской семьи“:

«Я многое потеряла. Я имею в виду: потеряла отца, потеряла ребенка (напомним, прошлым летом у Маркл был выкидыш), едва не потеряла свое имя, саму себя. Но я держусь, верю в людей и в то, что есть другая сторона жизни. И она стоит того, чтобы жить».

Отношения с королевской семьей

От ожидаемой прямой критики в сторону королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри увернулись, с осторожностью высказавшись о самой королеве.

«Королева всегда относилась ко мне хорошо, но в королевской семье меня не защищали. Мне было одиноко. У меня забрали ключи, права и паспорт. Меня просили реже появляться на публике, из-за того, как реагирует на меня пресса. Таблоиды сравнивали меня и Кейт Миддлтон, создавая про нас истории о героине и злодейке», - рассказал Маркл.

Также принц Гарри рассказал Опре Уинфри о своих отношениях с отцом и братом, с которым они пошли «разными путями»:

«Мне тяжело его понять, ведь он тоже проходил через подобное и знает, что это за боль. К тому же, Арчи его внук. Но, конечно, я всегда буду его любить. Я очень люблю и Уильяма, он мой брат, и мы вместе пережили ад. Но мы пошли разными путями».

Расизм и рождение Арчи

Меган призналась, что во время беременности первым сыном она увидела проявления расизма в королевской семье. Она намекнула, что их беспокоило «насколько темной буде кожа ребенка».

Более того, Арчи не будет присвоен титул принца, поэтому он останется без охраны, в отличие от других членов королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри рассказали всю правду о королевской семье gettyimages.com

Второй ребенок

Влюбленные рассекретили пол второго ребенка – они ждут девочку.

«Иметь любого ребенка — одного или двоих — замечательно, но, когда у вас мальчик, а потом девочка — чего ещё можно желать?», - поделился Гарри.

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