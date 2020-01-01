29 апреля герцоги Кембриджские отмечают девятую годовщину свадьбы.

9 лет назад Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились: Вспоминаем, как это было GettyImages

В среду, 29 апреля, наследник британского престола, принц Гарри и его жена Кейт Миддлтон отмечают девятую годовщину свадьбы. Одна из самых красивых и популярных пар в мире познакомилась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в начале 2000-х. Впервые СМИ написали о Кейт как о девушке принца в 2005 году. А в следующем году Миддлтон стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи.

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В апреле 2007 года Кейт и Уильям приняли решение разойтись, но уже спустя три месяца влюбленные возобновили отношение и больше не расставались. 16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Миддлтон. Внук Елизаветы II преподнес невесте кольцо, которое ранее его отец принц Чарльз преподнес принцессе Диане.

Помолвка Кейт Миддлтон и принца Уильяма поженились: Вспоминаем, как это было GettyImages

Помолвка Кейт Миддлтон и принца Уильяма GettyImages

Роскошная свадьба Уильяма и Кейт состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовали близкие друзья пары, политики, королевские особы и знаменитости. Кроме того, венчание транслировалось во многих странах мира.

На свадьбе Кейт появилась в двух платья. На церемонии венчания невеста блистала в наряде от британского бренда Alexander McQueen. А для свадебного ужина платье создал британский модельер и стилист Брюс Олдфилд.

Свадебное платье Кейт Миддлтон GettyImages

Второе свадебное платье Кейт Миддлтон GettyImages

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После свадьбы королева Елизавета II пожаловала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских. Сейчас Кейт и Уильям являются не только самыми трудолюбивыми членами королевской семьи, но и любящими родителями троих детей. 22 июля 2013 года на свет появился первенец пары - принц Джордж. 2 мая 2015 года - родилась принцесса Шарлотта. 27 апреля 2018 года герцоги стали родителями еще одного мальчика, принца Луи.

Принц Джордж GettyImages

Принцесса Шарлотта GettyImages

Принц Луи GettyImages

Вспоминаем самые яркие моменты со свадебной церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон:

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива.

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