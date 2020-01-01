9 лет назад Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились: Вспоминаем, как это было
В среду, 29 апреля, наследник британского престола, принц Гарри и его жена Кейт Миддлтон отмечают девятую годовщину свадьбы. Одна из самых красивых и популярных пар в мире познакомилась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в начале 2000-х. Впервые СМИ написали о Кейт как о девушке принца в 2005 году. А в следующем году Миддлтон стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи.
Читай также: Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В апреле 2007 года Кейт и Уильям приняли решение разойтись, но уже спустя три месяца влюбленные возобновили отношение и больше не расставались. 16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Миддлтон. Внук Елизаветы II преподнес невесте кольцо, которое ранее его отец принц Чарльз преподнес принцессе Диане.
Роскошная свадьба Уильяма и Кейт состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовали близкие друзья пары, политики, королевские особы и знаменитости. Кроме того, венчание транслировалось во многих странах мира.
На свадьбе Кейт появилась в двух платья. На церемонии венчания невеста блистала в наряде от британского бренда Alexander McQueen. А для свадебного ужина платье создал британский модельер и стилист Брюс Олдфилд.
Читай также: День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву
После свадьбы королева Елизавета II пожаловала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских. Сейчас Кейт и Уильям являются не только самыми трудолюбивыми членами королевской семьи, но и любящими родителями троих детей. 22 июля 2013 года на свет появился первенец пары - принц Джордж. 2 мая 2015 года - родилась принцесса Шарлотта. 27 апреля 2018 года герцоги стали родителями еще одного мальчика, принца Луи.
Вспоминаем самые яркие моменты со свадебной церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон:
Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил