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Санина высказалась о предложении Кароль занять ее кресло на «Голосі країни»

Комментариев: 1
В финале «Голосу країни 11» Тина Кароль объявила, что больше не будет тренером вокального шоу.
Санина высказалась о предложении Кароль занять ее кресло на «Голосі країни»
Санина высказалась о предложении Кароль занять ее кресло на «Голосі країни»
instagram.com/the_hardkiss

В воскресенье, 25 апреля, на канале 1+1 вышел финальный выпуск 11 сезона вокального проекта «Голос країни». После объявления имени победителя один из тренеров, популярная украинская певица Тина Кароль, призналась, что больше не вернется в шоу в качестве наставника.

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Артистка заявила, что этот сезон стал для нее последний и добавила, что очень хотела бы, чтобы ее место заняла фронтвумен рок-группы «The Hardkiss» Юлия Санина.

Многие поклонники рок-дивы принялись активно расспрашивать ее в соцсетях, будет ли она тренером «Голосу країни» вместо Кароль. Санина решила записать в Инстаграм-Сторис короткое видеообращение к фанам, в котором объяснила, что пока не получала предложения от продюсера проекта.

«Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но Владимир Завадюк пока не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», - рассказала в ролике Санина.

Будет ли Юлия Санина тренером
Будет ли Юлия Санина тренером "Голосу країни"
Скриншот

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Теги: Тина Кароль, Юлия Санина, Голос країни
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pufenja    28.04.2021, 12:47
Оценка:  0
pufenja
Да уж, вроди и популярная артистка, а как-то все мимо нее проходит)). Все ей кто-то передает, то кубок на Танцах, то кресло в Голосе.
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