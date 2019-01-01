Натали Дормер тайно родила первенца во время карантина

39-летняя звезда «Игры престолов» Натали Дормер несколько месяцев скрывала рождение дочери.

Популярная британская актриса Натали Дормер, наиболее известная по ролям в сериалах «Игра престолов», «Тюдоры», «Элементарно» и «Страшные сказки: Город ангелов», рассекретила, что в начале года стала мамой девочки.

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О рождении первенца 39-летняя знаменитость объявила в подкасте «Это после жизни» (That's After Life!). Малышка появилась на свет еще в начале года, но звездная мама около 12 недель скрывала новость о пополнении в семье.

«Это идеальное занятие во время пандемии - забеременеть и родить ребенка. Но у меня возникает чувство, что это уже клише. Вероятно, через 30 лет она будет сидеть в баре… и говорить: «Да, я ребенок COVID-29!».

Дормер добавила, что дочь полностью изменила ее взгляды на жизнь. Отметим, что отцом ребенка является 37-летний бойфренд актрисы, звезда сериала «Борджиа» Дэвид Оукс.

«Ей всего три месяца, и она абсолютная радость, но я никогда больше не собираюсь жаловаться на часы съемок, потому что лишение сна - это нечто другое», - пошутила Натали.

Натали Дормер и Дэвид Оукс Getty Images

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