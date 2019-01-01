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Натали Дормер тайно родила первенца во время карантина

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39-летняя звезда «Игры престолов» Натали Дормер несколько месяцев скрывала рождение дочери.
Натали Дормер тайно родила первенца во время карантина
Натали Дормер тайно родила первенца во время карантина
Getty Images

Популярная британская актриса Натали Дормер, наиболее известная по ролям в сериалах «Игра престолов», «Тюдоры», «Элементарно» и «Страшные сказки: Город ангелов», рассекретила, что в начале года стала мамой девочки.

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О рождении первенца 39-летняя знаменитость объявила в подкасте «Это после жизни» (That's After Life!). Малышка появилась на свет еще в начале года, но звездная мама около 12 недель скрывала новость о пополнении в семье.

«Это идеальное занятие во время пандемии - забеременеть и родить ребенка. Но у меня возникает чувство, что это уже клише. Вероятно, через 30 лет она будет сидеть в баре… и говорить: «Да, я ребенок COVID-29!».

Дормер добавила, что дочь полностью изменила ее взгляды на жизнь. Отметим, что отцом ребенка  является 37-летний бойфренд актрисы, звезда сериала «Борджиа» Дэвид Оукс.

 «Ей всего три месяца, и она абсолютная радость, но я никогда больше не собираюсь жаловаться на часы съемок, потому что лишение сна - это нечто другое», - пошутила Натали.

Натали Дормер и Дэвид Оукс
Натали Дормер и Дэвид Оукс
Getty Images

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Теги: Натали Дормер, дети звезд, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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