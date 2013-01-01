Бывшая возлюбленная Дзидзьо обнародовала архивное фото со свадебной церемонии.

Slavia поделилась снимком со свадьбы с Dzidzio после объявления о разводе instagram.com/slavia_official

В субботу, 24 апреля, вышел новый выпуск программы «Світське життя», во время которого фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома объявил о разрыве со своей женой, певицей Slavia.

Читай также: Брат принцессы Дианы показал, как она выглядела до свадьбы с принцем Чарльзом

Спустя несколько дней экс-возлюбленная артиста, настоящее имя которой Ярослава Хома, подтвердила в комментарии для СМИ, что она и Михаил разводятся. Кроме того, певица обнародовала это заявление на своей странице в Инстаграм, дополнив его фотографией из семейного архива.

Так, в аккаунте Slavia появилась свадебная фотография, где она в белом платье целуется с Михаилом, который выбрал на праздничную вечеринку синий костюм. Отметим, что церемония состоялась в ноябре 2013 года, однако пара состояла в отношениях еще со студенческих годов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​