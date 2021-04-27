«Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio

Slavia подтвердила расставание с мужем и назвала причины разрыва.

В субботу, 24 апреля, поклонники фронтмена группы Dzidzio Михаила Хомы узнали о его разрыве с певицей Slavia. О разводе объявил сам музыкант во время интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя».

Читай также: Лучший актер «Оскара 2021» Энтони Хопкинс записал трогательное видеообращение

Спустя несколько дней Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, подтвердила расставание с мужем. В комментарии для ТСН артистка назвала причины развода. Она отметила, что долгое время относилась с пониманием к тому, что муж ставил на первый план свою карьеру. Однако, недавно нашла в себе силы выйти из тени звездного супруга и начать свой путь в шоу-бизнесе.

Slavia призналась, что со своей стороны делала все, чтобы спасти брак с Михаилом. По словам певицы, несмотря на то, что она и Хома уже около года не вместе, они остаются близкими людьми.

«Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом «мы». Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. К разводу мы пришли плавно, и осознанно. Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение», - поделилась Slavia.

Свадьба Дзидзьо instagram.com/slavia_official

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​