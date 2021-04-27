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«Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio

Комментариев: 2
Slavia подтвердила расставание с мужем и назвала причины разрыва.
«Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio
«Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio
instagram.com/slavia_official

В субботу, 24 апреля, поклонники фронтмена группы Dzidzio Михаила Хомы узнали о его разрыве с певицей Slavia. О разводе объявил сам музыкант во время интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя».

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Спустя несколько дней Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, подтвердила расставание с мужем. В комментарии для ТСН артистка назвала причины развода. Она отметила, что долгое время относилась с пониманием к тому, что муж ставил на первый план свою карьеру. Однако, недавно нашла в себе силы выйти из тени звездного супруга и начать свой путь в шоу-бизнесе.

Slavia призналась, что со своей стороны делала все, чтобы спасти брак с Михаилом. По словам певицы, несмотря на то, что она и Хома уже около года не вместе, они остаются близкими людьми.

«Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом «мы». Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. К разводу мы пришли плавно, и осознанно. Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение», - поделилась Slavia.

Свадьба Дзидзьо
Свадьба Дзидзьо
instagram.com/slavia_official

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Теги: slavia, Дзидзьо, Dzidzio, Михаил Хома, разводы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    27.04.2021, 10:58
Оценка:  0
GreenPeace!
Поденятся в молодости,ясное дело,что разводятся потом.А женщина в 37 уже никому не нужна.
GreenPeace!    27.04.2021, 10:57
Оценка:  0
GreenPeace!
Господи,кому она нужна...пишут еще непонятно о ком
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