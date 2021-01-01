Лучший актер «Оскара 2021» Энтони Хопкинс записал трогательное видеообращение

83-летний Энтони Хопкинс снял ролик, в котором поблагодарил за статуэтку «Оскар».

В ночь с 25-го на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар 2021». Американская академия кинематографических искусств и наук выбрала победителей в 23 номинациях. Так, в категории «Лучший актер» победу одержал 83-летний Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец».

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Знаменитость не смог посетить награждения так, как в это время находился на карантине в родительском доме в Уэльсе. Из-за разницы во времени Энтони не присоединился к церемонии дистанционно. Однако артист решил опубликовать в Инстаграм видеообращение.

В свежем ролике Хопкинс поблагодарил организаторов «Оскара» за звание «Лучшего актера». Мужчина признался, что победа в номинации стала для него неожиданностью.

«Доброе утро, я здесь, на своей родине в Уэльсе, и в 83 года я не ожидал получить эту награду. Я действительно не ожидал, я очень благодарен Академии», - сказал актер.

Также Хопкинс со словами благодарности обратился к создателям фильма «Отец», жене Стелле и семье. Кроме того, в видео актер вспомнил о покойном Чедвике Боузмане. Хопкинс отметил, что его коллегу по кино «забрали слишком рано».

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