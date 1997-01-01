Энтони Хопкинс получил «Оскар» как лучший актер года
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Для американского актера Энтони Хопкинса это шестая номинация на «Оскар» и вторая победа. В «Отце» актер сыграл немощного старика Энтони, который живет в огромной лондонской квартире вместе со своей дочерью. Из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера главному герою становится все тяжелее отличать реальность от вымысла.
В борьбе за награду Энтони Хопкинс обошел Риза Ахмеда («Звук металла»), Стивена Яна («Минари»), Гэри Олдмана («Манк»), Чедвика Боузмана («Ма Рейни: мать блюза»).
Энтони Хопкинс не присутствовал на премии, однако награду ему обязательно передадут.
Напомним, что впервые знаменитость получил «Оскар» в 1992 году за лучшую мужскую роль в фильме «Молчание ягнят».
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