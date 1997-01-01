Скучно и банально: как прошла церемония «Оскар 2021»

Несмотря на пандемию, церемония награждения главной кинопремии мира состоялась в живом формате.

Оскар 2021 gettyimages.com

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Организаторы премии «Оскар 2021» провели ивент с учетом карантинных ограничений. На красной дорожке звезды показали свои наряды, которые были преимущественно красного и золотого цветов. А во время пре-шоу продемонстрировали номинантов на лучшую музыку. В зале гостей было мало из-за COVID-19, поэтому церемония прошла в спокойной атмосфере. В Сети пишут, что «Оскар 2021» был очень скучным, а самым долгожданным гостем стал Брэд Питт.

Напомним, что триумфаторами 93-го «Оскара» стали фильмы «Земля кочевников», «Звук металла», «Манк», актриса Фрэнсис Макдорманд, актер Энтони Хопкинс и режиссер фильма «Земля кочевников» Хлои Чжао. К слову, 83-летний Энтони Хопкинс стал самым старым актером, получившим статуэтку Академии.

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