Закулисье Оскара 2021: как актеры готовились к церемонии

Из-за карантинных ограничений не все голливудские актеры смогли покрасоваться на красной дорожке, поэтому представители Оскара устроили прямые включения со звездных домов.

Лора Дерн и Гленн Клоуз gettyimages.com

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Предлагаем посмотреть, как знаменитости готовились к 93 престижной церемонии.

Гленн Клоуз

74-летняя американская актриса Гленн Клоуз на своей странице в Инстаграм показала, как проводила время перед выходом на красную дорожку Оскара. На кадре знаменитость запечатлена в халате со стаканом напитка в руках. Судя по всему, Клоуз не скучала перед стартом шоу.

Кэри Маллиган

Английская актриса Кэри Маллиган подошла весьма ответственно к подготовке Оскара. Знаменитость пригласила целую команду визажистов и стилистов, чтобы выглядеть потрясающе. Первые кадры преображения опубликовала визажист Кэри, поскольку сама актриса была очень сосредоточена на событии.

Лора Дерн

Американская актриса Лора Дерн подготовку к событию начала с проверки на коронавирус. К слову, все гости обязаны были сделать тест.

Мария Бакалова

Болгарская актриса Мария Бакалова впервые продемонстрировала свой образ на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовала фото, где предстала в роскошном белом платье с глубоким декольте.

Андра Дей

Американская певица Андра Дей поделилась с подписчиками видеороликом, где показала все моменты подготовки к Оскару. Поклонники восхитились роликом, поскольку он напоминал рекламу на телевидении.

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