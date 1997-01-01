Закулисье Оскара 2021: как актеры готовились к церемонии
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Предлагаем посмотреть, как знаменитости готовились к 93 престижной церемонии.
Гленн Клоуз
74-летняя американская актриса Гленн Клоуз на своей странице в Инстаграм показала, как проводила время перед выходом на красную дорожку Оскара. На кадре знаменитость запечатлена в халате со стаканом напитка в руках. Судя по всему, Клоуз не скучала перед стартом шоу.
Кэри Маллиган
Английская актриса Кэри Маллиган подошла весьма ответственно к подготовке Оскара. Знаменитость пригласила целую команду визажистов и стилистов, чтобы выглядеть потрясающе. Первые кадры преображения опубликовала визажист Кэри, поскольку сама актриса была очень сосредоточена на событии.
Лора Дерн
Американская актриса Лора Дерн подготовку к событию начала с проверки на коронавирус. К слову, все гости обязаны были сделать тест.
Мария Бакалова
Болгарская актриса Мария Бакалова впервые продемонстрировала свой образ на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовала фото, где предстала в роскошном белом платье с глубоким декольте.
Андра Дей
Американская певица Андра Дей поделилась с подписчиками видеороликом, где показала все моменты подготовки к Оскару. Поклонники восхитились роликом, поскольку он напоминал рекламу на телевидении.
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