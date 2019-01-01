«Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию
В среду, 21 апреля, Украинская киноакадемия объявила всех претендентов на награды пятой церемонии вручения премии «Золота Дзиґа 2021». Имена номинантов в 23-х категориях были обнародованы на официальном сайте киноакадемии. В публикации отмечается, что в этом году появилась новая номинация под названием «Лучший игровой сериал».
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Всего на участие в кинопремии «Золота дзиґа 2021» подали заявки 86 фильмов. А лидерами по количеству номинаций стали картины «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) и «Черкаси» (4). Имена победителей объявят в июне, но пока точные даты проведения церемонии не называются.
Полный список номинантов на премию «Золота дзиґа 2021»:
Лучший фильм:
- «Атлантида»
- «Земля блакитна, ніби апельсин»
- «Погані дороги»
- «Толока»
- «Черкаси»
Лучшая режиссерская работа (премия имени Ю. Г. Ильенко):
- Васянович Валентин («Атлантида»)
- Ворожбит Наталка («Погані дороги»)
- Ильенко Михаил («Толока»)
Лучшая мужская роль:
- Юрий Кулинич («Погані дороги»)
- Евгений Ламах («Черкаси»)
- Андрей Римарук («Атлантида»)
Лучшая женская роль:
- Марина Климова («Погані дороги»)
- Марина Кошкина («Забуті»)
- Иванна Сахно («Пік страху»)
- Оксана Черкашина («Погані дороги»)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Игор Колтовский («Погані дороги»)
- Олег Примогенов («Толока»)
- Дмитрий Сова («Черкаси»)
- Сергей Соловьев («Погані дороги»)
- Дмитрий Хомяк («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану»)
Лучшая женская роль второго плана:
- Ирма Витовская («Казка старого мельника»)
- Оксана Воронина («Погані дороги»)
- Юлия Матросова («Погані дороги»)
Лучшая операторская работа:
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Владимир Иванов («Погані дороги»)
- Вячеслав Цветков («Земля блакитна, ніби апельсин»)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Роман Адамович, Николай Кищук («Толока»)
- Владлен Одуденко («Атлантида»)
- Марина Пшеничникова («Погані дороги»)
- Диана Тодоратьева («Безславні кріпаки»)
Лучший сценарий:
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
- Михаил Ильенко («Толока»)
Лучшая музика:
- Антон Байбаков («Черкаси»)
- Роман Вишневский («Толока»)
- Владимир Гронский («Передчуття»)
- Мирослав Скорик («Тарас. Повернення»)
Лучшая песня:
- «Вільна», Тина Кароль & Юлия Санина («Віддана»). Музыка – Александр Шкуркин, слова – Алена Савраненко
- «Жовтий скотч», Юркеш («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»). Музыка – Юрий Юрченко, слова – Максим Кривцов
- «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, София Байбакова («Віктор_Робот»). Музыка – Антон Байбаков, слова – Марися Никитюк
- «Танець рабів», Святослав Вакарчук («Номери»). Музика – Милош Елич
Лучший документальный фильм:
- «Зарваниця»
- «Земля блакитна, ніби апельсин»
- «Юкі»
Лучший короткометражный игровой фильм (премия Ю. А. Минзянова):
- «Бульмастиф»
- «ІНО»
- «Схрон»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- «Історія України за 5 хвилин»
- «Прізвище в кишені»
- «Риска»
Лучший игровой сериал:
- «І будуть люди»
- «Козаки. Абсолютно брехлива історія»
- «Перші ластівки. Zалежні»
- «Спіймати Кайдаша»
Лучший дизайн костюмов:
- Галина Отенко, Керо Мария («Толока»)
- Наталья Степанеева («Безславні кріпаки»)
- Каролина Шеремета («Атлантида»)
- Андрей Яремий («Погані дороги»)
Лучший грим:
- Анна Лукашенко («Атлантида»)
- Эльвира Мамедова («Погані дороги»)
- Мария Петровская («Безславні кріпаки»)
Лучший звук:
- Игор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)
- Артем Мостовой («Толока»)
- Сергей Степанский («Атлантида»)
Лучший монтаж:
- Иван Банников («Земля блакитна, ніби апельсин»)
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Александр Черный («Погані дороги»)
Лучшие визуальные эффекты:
- Алексей Москаленко («Атлантида»)
- Алексей Москаленко («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»)
- Артем Сушильников («Пік страху»)
- Станислав Толмачов («Толока»)
Номинантов на «Премию зрительских симпатий» будет объявлено позже. Также позже будет объявлен лауреат премии «Открытие года». А почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа в этом году получит Роман Балаян.
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