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«Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию

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Полный список претендентов на престижную украинскую кинопремию «Золота Дзиґа 2021».
«Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию
«Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию
uafilmacademy.org

В среду, 21 апреля, Украинская киноакадемия объявила всех претендентов на награды пятой церемонии вручения премии «Золота Дзиґа 2021». Имена номинантов в 23-х категориях были обнародованы на официальном сайте киноакадемии. В публикации отмечается, что в этом году появилась новая номинация под названием «Лучший игровой сериал».

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Всего на участие в кинопремии «Золота дзиґа 2021» подали заявки 86 фильмов.  А лидерами по количеству номинаций стали картины «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) и «Черкаси» (4). Имена победителей объявят в июне, но пока точные даты проведения церемонии не называются.

Полный список номинантов на премию «Золота дзиґа 2021»:

 

Лучший фильм:

  • «Атлантида»
  • «Земля блакитна, ніби апельсин»
  • «Погані дороги»
  • «Толока»
  • «Черкаси»

Лучшая режиссерская работа (премия имени Ю. Г. Ильенко):

  • Васянович Валентин («Атлантида»)
  • Ворожбит Наталка («Погані дороги»)
  • Ильенко Михаил («Толока»)

Лучшая мужская роль:

  • Юрий Кулинич («Погані дороги»)
  • Евгений Ламах («Черкаси»)
  • Андрей Римарук («Атлантида»)

Лучшая женская роль:

  • Марина Климова («Погані дороги»)
  • Марина Кошкина («Забуті»)
  • Иванна Сахно («Пік страху»)
  • Оксана Черкашина («Погані дороги»)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Игор Колтовский («Погані дороги»)
  • Олег Примогенов («Толока»)
  • Дмитрий Сова («Черкаси»)
  • Сергей Соловьев («Погані дороги»)
  • Дмитрий Хомяк («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану»)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Ирма Витовская («Казка старого мельника»)
  • Оксана Воронина («Погані дороги»)
  • Юлия Матросова («Погані дороги»)

Лучшая операторская работа:

  • Валентин Васянович («Атлантида»)
  • Владимир Иванов («Погані дороги»)
  • Вячеслав Цветков («Земля блакитна, ніби апельсин»)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Роман Адамович, Николай Кищук («Толока»)
  • Владлен Одуденко («Атлантида»)
  • Марина Пшеничникова («Погані дороги»)
  • Диана Тодоратьева («Безславні кріпаки»)

Лучший сценарий:

  • Валентин Васянович («Атлантида»)
  • Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
  • Михаил Ильенко («Толока»)

Лучшая музика:

  • Антон Байбаков («Черкаси»)
  • Роман Вишневский («Толока»)
  • Владимир Гронский («Передчуття»)
  • Мирослав Скорик («Тарас. Повернення»)

Лучшая песня:

  • «Вільна», Тина Кароль & Юлия Санина («Віддана»). Музыка – Александр Шкуркин, слова – Алена Савраненко
  • «Жовтий скотч», Юркеш («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»). Музыка – Юрий Юрченко, слова – Максим Кривцов
  • «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, София Байбакова («Віктор_Робот»). Музыка – Антон Байбаков, слова – Марися Никитюк
  • «Танець рабів», Святослав Вакарчук («Номери»). Музика – Милош Елич

Лучший документальный фильм:

  • «Зарваниця»
  • «Земля блакитна, ніби апельсин»
  • «Юкі»

Лучший короткометражный игровой фильм (премия Ю. А. Минзянова):

  • «Бульмастиф»
  • «ІНО»
  • «Схрон»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • «Історія України за 5 хвилин»
  • «Прізвище в кишені»
  • «Риска»

Лучший игровой сериал:

  • «І будуть люди»
  • «Козаки. Абсолютно брехлива історія»
  • «Перші ластівки. Zалежні»
  • «Спіймати Кайдаша»

Лучший дизайн костюмов:

  • Галина Отенко, Керо Мария («Толока»)
  • Наталья Степанеева («Безславні кріпаки»)
  • Каролина Шеремета («Атлантида»)
  • Андрей Яремий («Погані дороги»)

Лучший грим:

  • Анна Лукашенко («Атлантида»)
  • Эльвира Мамедова («Погані дороги»)
  • Мария Петровская («Безславні кріпаки»)

Лучший звук:

  • Игор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)
  • Артем Мостовой («Толока»)
  • Сергей Степанский («Атлантида»)

Лучший монтаж:

  • Иван Банников («Земля блакитна, ніби апельсин»)
  • Валентин Васянович («Атлантида»)
  • Александр Черный («Погані дороги»)

Лучшие визуальные эффекты:

  • Алексей Москаленко («Атлантида»)
  • Алексей Москаленко («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»)
  • Артем Сушильников («Пік страху»)
  • Станислав Толмачов («Толока»)

Номинантов на «Премию зрительских симпатий» будет объявлено позже.  Также позже будет объявлен лауреат премии «Открытие года». А почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа в этом году получит Роман Балаян.

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Теги: Золота дзиґа
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Источник: ivonа bigmir)net

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