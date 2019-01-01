«Золота Дзиґа 2021»: Объявлены номинанты на кинопремию

Полный список претендентов на престижную украинскую кинопремию «Золота Дзиґа 2021».

В среду, 21 апреля, Украинская киноакадемия объявила всех претендентов на награды пятой церемонии вручения премии «Золота Дзиґа 2021». Имена номинантов в 23-х категориях были обнародованы на официальном сайте киноакадемии. В публикации отмечается, что в этом году появилась новая номинация под названием «Лучший игровой сериал».

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Всего на участие в кинопремии «Золота дзиґа 2021» подали заявки 86 фильмов. А лидерами по количеству номинаций стали картины «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) и «Черкаси» (4). Имена победителей объявят в июне, но пока точные даты проведения церемонии не называются.

Полный список номинантов на премию «Золота дзиґа 2021»:

Лучший фильм:

«Атлантида»

«Земля блакитна, ніби апельсин»

«Погані дороги»

«Толока»

«Черкаси»

Лучшая режиссерская работа (премия имени Ю. Г. Ильенко):

Васянович Валентин («Атлантида»)

Ворожбит Наталка («Погані дороги»)

Ильенко Михаил («Толока»)

Лучшая мужская роль:

Юрий Кулинич («Погані дороги»)

Евгений Ламах («Черкаси»)

Андрей Римарук («Атлантида»)

Лучшая женская роль:

Марина Климова («Погані дороги»)

Марина Кошкина («Забуті»)

Иванна Сахно («Пік страху»)

Оксана Черкашина («Погані дороги»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Игор Колтовский («Погані дороги»)

Олег Примогенов («Толока»)

Дмитрий Сова («Черкаси»)

Сергей Соловьев («Погані дороги»)

Дмитрий Хомяк («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану»)

Лучшая женская роль второго плана:

Ирма Витовская («Казка старого мельника»)

Оксана Воронина («Погані дороги»)

Юлия Матросова («Погані дороги»)

Лучшая операторская работа:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Владимир Иванов («Погані дороги»)

Вячеслав Цветков («Земля блакитна, ніби апельсин»)

Лучшая работа художника-постановщика:

Роман Адамович, Николай Кищук («Толока»)

Владлен Одуденко («Атлантида»)

Марина Пшеничникова («Погані дороги»)

Диана Тодоратьева («Безславні кріпаки»)

Лучший сценарий:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Наталка Ворожбит («Погані дороги»)

Михаил Ильенко («Толока»)

Лучшая музика:

Антон Байбаков («Черкаси»)

Роман Вишневский («Толока»)

Владимир Гронский («Передчуття»)

Мирослав Скорик («Тарас. Повернення»)

Лучшая песня:

«Вільна», Тина Кароль & Юлия Санина («Віддана»). Музыка – Александр Шкуркин, слова – Алена Савраненко

«Жовтий скотч», Юркеш («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»). Музыка – Юрий Юрченко, слова – Максим Кривцов

«Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, София Байбакова («Віктор_Робот»). Музыка – Антон Байбаков, слова – Марися Никитюк

«Танець рабів», Святослав Вакарчук («Номери»). Музика – Милош Елич

Лучший документальный фильм:

«Зарваниця»

«Земля блакитна, ніби апельсин»

«Юкі»

Лучший короткометражный игровой фильм (премия Ю. А. Минзянова):

«Бульмастиф»

«ІНО»

«Схрон»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Історія України за 5 хвилин»

«Прізвище в кишені»

«Риска»

Лучший игровой сериал:

«І будуть люди»

«Козаки. Абсолютно брехлива історія»

«Перші ластівки. Zалежні»

«Спіймати Кайдаша»

Лучший дизайн костюмов:

Галина Отенко, Керо Мария («Толока»)

Наталья Степанеева («Безславні кріпаки»)

Каролина Шеремета («Атлантида»)

Андрей Яремий («Погані дороги»)

Лучший грим:

Анна Лукашенко («Атлантида»)

Эльвира Мамедова («Погані дороги»)

Мария Петровская («Безславні кріпаки»)

Лучший звук:

Игор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)

Артем Мостовой («Толока»)

Сергей Степанский («Атлантида»)

Лучший монтаж:

Иван Банников («Земля блакитна, ніби апельсин»)

Валентин Васянович («Атлантида»)

Александр Черный («Погані дороги»)

Лучшие визуальные эффекты:

Алексей Москаленко («Атлантида»)

Алексей Москаленко («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»)

Артем Сушильников («Пік страху»)

Станислав Толмачов («Толока»)

Номинантов на «Премию зрительских симпатий» будет объявлено позже. Также позже будет объявлен лауреат премии «Открытие года». А почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа в этом году получит Роман Балаян.

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