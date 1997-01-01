«Оскар 2021»: самые красивые звездные пары

Для долгожданной церемонии «Оскара 2021» знаменитости готовились не один месяц, выбирая роскошные образы.

Самые красивые звездные пары gettyimages.com

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Предлагаем посмотреть на самые красивые пары «Оскара 2021».

Холли Берри и Ван Хант

Американская актриса Холли Берри появилась на красной дорожке со своим новым возлюбленным Ван Хантом. Знаменитость предстала в летящем платье лавандового цвета. Однако поклонники обсуждают не только наряд актрисы, но и ее новую прическу, ведь Холли отрезала длинные пряди волос.

Холли Берри и Ван Хант gettyimages.com

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд

На красной дорожке компанию английской актрисе Кэри Маллиган составил американо-британский певец Маркус Мамфорд. Знаменитость выбрала роскошное золотое платье Valentino.

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд gettyimages.com

Хлоя Чжао и Джеймс Ричардс

Американский кинорежиссер Хлоя Чжао на красной дорожке появилась в компании ирландского композитора Джеймса Ричардса. Знаменитость предстала в минималистичном платье Hermès. К слову, Хлоя Чжао стала второй в истории женщиной, которая получила режиссерский «Оскар».

Хлоя Чжао и Джеймс Ричардс gettyimages.com

Реджина Кинг и Алдис Ходж

Американская актриса Реджина Кинг стала одной из ведущих церемонии. Знаменитость позировала перед фотографами в платье бренда Louis Vuitton в компании американского актера Алдиса Ходжа.

Реджина Кинг и Алдис Ходж gettyimages.com

Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон

Американский актер Лесли Одом-младший на красной дорожке появился в компании своей супруги Николетт Робинсон. Лесли Одом-младший надел золотистый костюм Brioni, в то время как его жена выбрала черное платье с разрезом по ноге Zuhair Murad.

Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон gettyimages.com

Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза

Британо-пакистанский актер Риз Ахмед впервые вышел в свет вместе со своей супругой - писательницей Фатимой Фархин Мирзой. Пара связала себя узами брака еще в прошлом году, но публично актер рассказал об этом совсем недавно. Риз Ахмед предстал в черном костюме, а его избранница выбрала оригинальное нежно-голубое платье и красные босоножки.

Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза gettyimages.com

Ли Исаак Чан и Валери Чан

Режиссер фильма «Минари» Ли Исаак Чан на красной дорожке появился со своей супругой Валери Чан. Ли Исаак Чан выбрал классический черный костюм, а его жена – изящное платье.

Ли Исаак Чан и Валери Чан gettyimages.com

Айла Фишер и Саша Барон Коэн

Австралийская киноактриса Айла Фишер появилась на красной дорожке со своим супругом. Знаменитость надела черное платье в пол Dior, а Саша Барон Коэн – костюм с белыми брюками Ralph Lauren.

Айла Фишер и Саша Барон Коэн gettyimages.com

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