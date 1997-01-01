«Оскар 2021»: самые красивые звездные пары
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Предлагаем посмотреть на самые красивые пары «Оскара 2021».
Холли Берри и Ван Хант
Американская актриса Холли Берри появилась на красной дорожке со своим новым возлюбленным Ван Хантом. Знаменитость предстала в летящем платье лавандового цвета. Однако поклонники обсуждают не только наряд актрисы, но и ее новую прическу, ведь Холли отрезала длинные пряди волос.
Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд
На красной дорожке компанию английской актрисе Кэри Маллиган составил американо-британский певец Маркус Мамфорд. Знаменитость выбрала роскошное золотое платье Valentino.
Хлоя Чжао и Джеймс Ричардс
Американский кинорежиссер Хлоя Чжао на красной дорожке появилась в компании ирландского композитора Джеймса Ричардса. Знаменитость предстала в минималистичном платье Hermès. К слову, Хлоя Чжао стала второй в истории женщиной, которая получила режиссерский «Оскар».
Реджина Кинг и Алдис Ходж
Американская актриса Реджина Кинг стала одной из ведущих церемонии. Знаменитость позировала перед фотографами в платье бренда Louis Vuitton в компании американского актера Алдиса Ходжа.
Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон
Американский актер Лесли Одом-младший на красной дорожке появился в компании своей супруги Николетт Робинсон. Лесли Одом-младший надел золотистый костюм Brioni, в то время как его жена выбрала черное платье с разрезом по ноге Zuhair Murad.
Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза
Британо-пакистанский актер Риз Ахмед впервые вышел в свет вместе со своей супругой - писательницей Фатимой Фархин Мирзой. Пара связала себя узами брака еще в прошлом году, но публично актер рассказал об этом совсем недавно. Риз Ахмед предстал в черном костюме, а его избранница выбрала оригинальное нежно-голубое платье и красные босоножки.
Ли Исаак Чан и Валери Чан
Режиссер фильма «Минари» Ли Исаак Чан на красной дорожке появился со своей супругой Валери Чан. Ли Исаак Чан выбрал классический черный костюм, а его жена – изящное платье.
Айла Фишер и Саша Барон Коэн
Австралийская киноактриса Айла Фишер появилась на красной дорожке со своим супругом. Знаменитость надела черное платье в пол Dior, а Саша Барон Коэн – костюм с белыми брюками Ralph Lauren.
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