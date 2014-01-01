«Оскар 2021»: Победитель в номинации «Лучший фильм года»
В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар 2021». В театре «Долби» и на железнодорожной станции Union Station объявили лауреатов в 23 категориях, в том числе и в номинации «Лучший фильм».
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Так, триумфатором церемонии стала картина «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлоя Чжао. По сюжету ленты главная героиня Ферн, как и многие из ее маленького городка, потеряла работу. Люди вынуждены покинуть свои дома и отправиться искать заработок на западе США в домах на колесах.
Полный список номинантов в категории «Лучший фильм года»:
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников» (победа)
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
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