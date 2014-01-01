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«Оскар 2021»: Победитель в номинации «Лучший фильм года»

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Узнайте, какая картина получила звание лучшего фильма года по версии «Оскара 2021».
«Оскар 2021»: Победитель в номинации «Лучший фильм года»
«Оскар 2021»: Победитель в номинации «Лучший фильм года»
Getty Images

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар 2021». В театре «Долби» и на железнодорожной станции Union Station объявили лауреатов в 23 категориях, в том числе и в номинации «Лучший фильм».

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Так, триумфатором церемонии стала картина «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлоя Чжао. По сюжету ленты главная героиня Ферн, как и многие из ее маленького городка, потеряла работу. Люди вынуждены покинуть свои дома и отправиться искать заработок на западе США в домах на колесах.

Полный список номинантов в категории «Лучший фильм года»:

 

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников» (победа)
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

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Теги: Оскар, Оскар победители, лучший фильм
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Источник: ivonа bigmir)net

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