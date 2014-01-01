«Оскар 2021»: Победитель в номинации «Лучший фильм года»

Узнайте, какая картина получила звание лучшего фильма года по версии «Оскара 2021».

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар 2021». В театре «Долби» и на железнодорожной станции Union Station объявили лауреатов в 23 категориях, в том числе и в номинации «Лучший фильм».

Читай также: «Оскар 2021»: Названо имя лучшей актрисы года

Так, триумфатором церемонии стала картина «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлоя Чжао. По сюжету ленты главная героиня Ферн, как и многие из ее маленького городка, потеряла работу. Люди вынуждены покинуть свои дома и отправиться искать заработок на западе США в домах на колесах.

Полный список номинантов в категории «Лучший фильм года»:

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников» (победа)

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​