«Оскар 2021»: Названо имя лучшей актрисы года
В ночь с 25-го на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония награждения «Оскар 2021». В этом году мероприятие провели в необычном формате. Трансляция велась сразу из двух локаций – театра «Долби» и на железнодорожной станции Union Station.
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Во время церемонии были названы имена лучших актеров года. Так, по версии Американской академии кинематографических искусств и наук лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла Ферн в фильме «Земля кочевников».
Отметим, что это не первый «Оскар» 63-летней кинозвезды. В 1997 году она стала лучшей актрисой за роль в картине «Фарго», а в 2018 году – за съемки в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Полный список претенденток на «Оскар 2021» в номинации «Лучшая актриса»:
- Фрэнсис Макдорманд - «Земля кочевников» (победа)
- Виола Дэвис - «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дей - «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»
- Кэри Маллиган - «Девушка, подающая надежды»
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