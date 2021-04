Без курьезов не обошлось: Самые смешные моменты «Оскара 2021»

Узнайте, кто из голливудских звезд изрядно повеселил зрителей церемонии вручения «Оскара 2021».

В ночь на 26 апреля в лос-анджельсском театре «Долби» и на железнодорожной станции Union Station состоялась 93-я церемония вручения самой престижной кинонаграды «Оскар 2021».

Как и в прошлые годы мероприятие не обошлось без курьезных ситуаций. Ivona предлагает узнать, какие кинозвезды рассмешили Сеть забавными выходками на «Оскаре 2021».

Восьмикратная номинантка на «Оскар», 74-летняя американская актриса Гленн Клоуз в очередной раз осталась без статуэтки. Однако, на самом мероприятии звезда отлично оторвалась. Гленн станцевала тверк под песню «Da Butt» во время викторины. В соцсетях шутят, что за этот танец Клоуз должна была получить награду в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Glenn Close is showing off her dance moves! #Oscars pic.twitter.com/JObKzQCHgn — Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021

Похоже, обладательницу титула «Лучшая актриса второго плана», южнокорейскую актрису Юн Ёджон больше интересовала не статуэтка «Оскара», а голливудский красавчик Брэд Питт. На сцене церемонии 73-летняя звезда фильма «Минари» флиртовала с актером. Отметим, что продюсерская компания Питта «Plan B» занималась съемками «Минари». Однако, по словам Юн, она только на церемонии впервые увидела Брэда.

«Мистер Брэд Питт, наконец-то, рада познакомиться! Где вы были, когда мы снимали фильм?», - обратилась к мужчине Ёджон.

Yuh Jung Youn beginning her Oscar speech by shooting her shot with Brad Pitt. She really is the gift that keeps on giving pic.twitter.com/lKNoZkectr — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) April 26, 2021

Еще один актер фильма «Минари», самый младший участник церемонии Алан Ким забавно двигался во время фотосессии на красной дорожке.

Alan S. Kim dancing on the red carpet omg we can't #Oscars pic.twitter.com/W9XQM8u6IO — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 25, 2021

Звезда «Земли кочевников» Фрэнсис Макдорманд во время получения статуэтки за «Лучший фильм» начала выть по-волчьи. Таким образом, актриса посвятила награду звукооператору Майклу Вульфу Снайдеру, который покончил жизнь самоубийством в марте.

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Актрисы Мария Бакалова и Виола Дэвис во время фотосессии на красной дорожке продемонстрировали, как пьют напиток из невидимого стакана.

And the Oscar for best performance pretending to take a shot on the red carpet goes to... https://t.co/JneW40v1ts pic.twitter.com/rEl6EKpz3K — Variety (@Variety) April 26, 2021

The hottest new trend on the #Oscars red carpet? Taking a fake shot. First Viola Davis, now Maria Bakalova. Who's next? https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/2pziFzd5Ua — Variety (@Variety) April 25, 2021

И самым большим курьезом церемонии «Оскар 2021» стала победная речь актера Даниэля Калуя. Мужчина стал лауреатом в номинации «Лучший актер второго плана» и странно поблагодарил родителей за свое появление на свет.

«Нам нужно отпраздновать жизнь... Моя мама встретила моего отца. У них был секс. Это потрясающе», – заявил Даниэль.

Best supporting actor winner Daniel Kaluuya addresses his #Oscars speech: “I think that's pretty obvious that all our parents had sex“ https://t.co/X0fcOATS5G pic.twitter.com/EI9TO3V0HI — Variety (@Variety) April 26, 2021

Выражение лица мамы актера, которая сидела в зале, моментально стало мемом.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

