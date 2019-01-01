В Сети появились первые подробности о предстоящей свадьбе Арианы Гранде
В декабре 2020 года обладательница «Грэмми», американская певица и актриса Ариана Гранде, которая прославилась после сериала «Виктория-победительница», сообщила фанам о помолвке с риэлтором Далтоном Гомесом.
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Но только спустя три месяца появились первые детали предстоящей свадебной церемонии пары. Так, по данным издания Us Weekly Ариана и Далтон официально станут супругами в начале этого лета. По словам инсайдера из окружения влюбленных, они решили устроит скромное торжество в Калифорнии.
«Свадьба Арианы и Далтона состоится в начале лета. Они искали место в нескольких городах, но, скорее всего, выбрали Калифорнию. Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока это не станет безопасно на фоне пандемии коронавируса. Они безумно одержимы друг другом и проводят почти все время вместе. Он любит обожать ее и просто делает ее по-настоящему счастливой. Все друзья и семья Арианы любят его за нее», - сообщает источник.
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