Бывший муж Ани Лорак впервые публично прокомментировал их развод

Мурат Налчаджиоглу дал интервью, в котором высказался о расставании с Ани Лорак.

Экс-супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу откровенно рассказал об разрыве их отношений в интервью для программы «Викриття» на телеканале Kyiv LIVE.

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Мужчина отметил, что не собирается комментировать сплетни о его изменах и оправдываться за прошлое с певицей, с которой прожил в браке 10 лет и ради которой переехал в другую страну.

«Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации, остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи», - сказал Мурат.

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Мурат признался, что сейчас у него начался период «перезагрузки». Он изменил свои взгляды на жизнь. Сейчас бывший муж Лорак управляет косметической сетевой компанией и развивает второй бизнес - организовывает концерты популярных артистов в турецких отелях.

«У меня свои концертные туры, в этом году было 35 концертов. Я организовываю туры многим известным артистам. Сейчас я считаю себя счастливым человеком. Моя дочь здорова, я здоров, мои близкие здоровы», - поделился бывший супруг Ани Лорак.

Отметим, что сейчас мужчина состоит в отношениях с 24-летней визажисткой Лилией. Эта уже третья избранница Мурата после расставания с украинской певицей.

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