Ариана Гранде поделилась редким фото с будущим мужем
Читай также: “Огонь“: Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
Неделю назад знаменитая американская певица, актриса и обладательница премии “Грэмми“ Ариана Гранде сообщила своим подписчикам, что ее бойфренд, риэлтор Далтон Гомес сделал ей предложение.
Звезда опубликовала в Инстаграм несколько снимком, где она демонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце.
Читай также: Звезда “Зачарованных“ Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми
А недавно стало известно, что будущие супруги впервые отметили Рождество вместе. Ариана запостила редкое фото с любимым, где они позировали в обнимку на фоне новогодней елки. Кроме того, Гранде показала, кого еще позвала на празднование.
Так, свое первое Рождество влюбленные встретили с братом Арианы, Фрэнки Гранде и его парнем Хейлом Леоном, мамой певицы Джоан Гранде и другом Дагом Миддлбруком.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии и видео:
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Александр Эллерт прокомментировал “беременное“ фото Ксении Мишиной
- “Рановато замуж“: София Ротару против свадьбы внучки с 32-летним бизнесменом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил