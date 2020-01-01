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Ариана Гранде поделилась редким фото с будущим мужем

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Популярная певица Ариана Гранде встретила Рождество с женихом Далтоном Гомесом.
Ариана Гранде поделилась редким фото с будущим мужем
Ариана Гранде поделилась редким фото с будущим мужем
instagram.com/arianagrande

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Неделю назад знаменитая американская певица, актриса и обладательница премии “Грэмми“ Ариана Гранде сообщила своим подписчикам, что ее бойфренд, риэлтор Далтон Гомес сделал ей предложение.

Звезда опубликовала в Инстаграм несколько снимком, где она демонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце.

Ариана Гранде выходит замуж
Ариана Гранде выходит замуж
instagram.com/arianagrande
Ариана Гранде выходит замуж
Ариана Гранде выходит замуж
instagram.com/arianagrande

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А недавно стало известно, что будущие супруги впервые отметили Рождество вместе. Ариана запостила редкое фото с любимым, где они позировали в обнимку на фоне новогодней елки. Кроме того, Гранде показала, кого еще позвала на празднование.

Так, свое первое Рождество влюбленные встретили с братом Арианы, Фрэнки Гранде и его парнем Хейлом Леоном, мамой певицы Джоан Гранде и другом Дагом Миддлбруком.

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Теги: Ариана Гранде
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Источник: ivonа bigmir)net

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