СМИ выяснили стоимость недвижимости Меладзе и Брежневой

Недавно звездные супруги приобрели 5-комнатную квартиру.

Журналистам программы «Викриття» на канале KYIV.LIVE удалось узнать, сколько стоит недвижимость известного продюсера и композитора Константина Меладзе и его супруги, певицы Веры Брежневой.

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По данным СМИ, недавно Меладзе купил 5-комнатную квартиру в новостройке, стоимость которой оценивается в около миллиона долларов. А Брежнева по документах является хозяйкой жилой недвижимости за 1,5 миллиона долларов.

Также Константину принадлежат апартаменты на 206 квадратных метров, где есть собственный тренажерный зал, кафе, комната для переговоров, обустроенное место для отдыха, библиотека и детская развлекательная зона. Такое жилье обошлось музыканту примерно в 825 000 долларов.

В собственности Веры есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске и пятикомнатная квартира в дореволюционном доме по улице Десятинной. Сейчас цена на такие апартаменты составляет полтора миллиона долларов.

Кроме того, летом 2020 года Меладзе стал владельцем апартаментов в ЖК «Бульвар фонтанов» примерно за треть миллиона долларов. А несколько недель назад приобрел жилье в стеклянной башне «Скайлайн». Также у мужчины есть трехэтажный дом в городке Украинка по Обуховской трассе с собственным выходом на залив Днепра и теннисным кортом.

Дом Константина Меладзе в Украинке Скриншот из видео

Отметим, что сейчас супруги живут на три страны: Украину, Россию и Италию. Когда они по делам прилетают в Киев, то останавливаются в квартире Брежневой на Воздвиженке, стоимость которой оценивается примерно в 350 000 долларов.

Квартира Веры Брежневой на Воздвиженке Скриншот из видео

Смотрите выпуск программы «Викриття» о недвижимости Константина Меладзе и Веры Брежневой:

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