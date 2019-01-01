Алина Гросу прокомментировала слухи о романе с Виталием Козловским

Певица Алина Гросу призналась, были ли у нее любовные отношения со старшим на 9 лет Виталием Козловским.

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу высказалась о романе с певцом Виталием Козловским в программе «Позаочі». Девушке приписывали любовные отношения со старшим на 9 лет Козловским еще в подростковом возрасте.

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По словам Алины, она знакома с Виталием со времен его участия в «Караоке на Майдане» и «Шансе». Тогда артистке не было и 10 лет, поэтому она относилась к Козловскому как к дяде. Позже их знакомство переросло в дружбу, но романа никогда не было.

«Он был постоянно со мной где-то на мероприятиях, мы стояли рядом. Он был на всех моих днях рождения, я – у него. Когда были журналисты, они это видели и приписывали нам какие-то отношения. Это было очень смешно, особенно когда мне было лет 14-15, и ни о каких отношениях я даже не думала», - вспомнила Гросу.

Кроме того, Алина призналась, что часто видит рядом с Виталием симпатичную девушку, к которой у него, возможно, есть чувства. Певица отметила, что очень хочет, чтобы Козловский нашел вторую половинку и женился.

«Сейчас с ним постоянно такая симпатичная девушка находится. Мне кажется, что между ними отношения. Я готова вторую свадьбу устроить, чтобы он поймал или подвязку или букет, чтобы он только женился», - добавила Гросу.

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