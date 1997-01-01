ТОП-15 украинских и зарубежных звезд шоубиза со спортивным прошлым

Узнайте, кто из звезд шоу-бизнеса ранее профессионально занимался спортом.

Мы привыкли, что герои нашей сегодняшней подборки блистают на экранах наших телевизоров в различных фильмах и телешоу. Но, оказывается, все они ранее профессионально занимались спортом и даже участвовали в соревнованиях. Ivona предлагает познакомиться со спортивным прошлым 15-ти украинских и зарубежных звезд шоубиза.

Хью Лори

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Исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус» в юности занимался парной академической греблей. В 1977 году Хью стал чемпионом Великобритании среди юниоров. Благодаря этой победе он вместе со своим напарником Джей Си Палмером получил право принять участие в чемпионате мира в финском Тампере. Там они заняли 4 место на дистанции 2 000 метров. Отметим, что у Лори были большие шансы попасть на Олимпиаду в Москве в 1980 году, однако ему не удалось отобраться в сборную.

Хью Лори занимался академической греблей Getty images

Лилия Ребрик

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик 11 лет серьезно занималась художественной гимнастикой. В 13-летнем возрасте она даже получила знание мастера спорта. Но с гимнастикой Лилия свою жизнь не связала – после школы планировала поступать в медицинский институт, но позже передумала и отправилась в театральный.

Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» в детстве увлекался большим теннисом и даже занимал призовые места в юниорских соревнованиях. Поговаривают, что актер тренировался по 10 часов в день, но больших успехов на профессиональном уровне у него не было.

Мэттью Перри увлекался теннисом Getty images

Санта Димопулос

Бывшая участница «ВИА Гры» Санта Димопулос в 2011 году завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу. Также ходят слухи, что у артистки есть звание мастера спорта Украины по бальным танцам.

Джейсон Стэтхэм

Голливудский актер 12 лет занимался прыжками в воду и даже входил во взрослую сборную Великобритании. Однако, на Олимпийских играх Джейсону не посчастливилось выступить.

Иван Дорн

У музыканта не получилось выбрать одно спортивное увлечение. Дорн является мастером парусного спорта и кандидатом в мастера спорта по бальным танцам. Кроме того, у Ивана есть третий разряд по легкой атлетике и второй разряд по плаванию.

Тилль Линдеманн

Солист немецкой рок-группы окончил спортивную школу, где занимался плаванием. В 1978 году он входил в состав сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Спортивная карьера Тилля закончилась после травмы мышц живота.

Тилль Линдерман ранее был пловцом Getty images

Потап

Рэпер Потап в юности занимался плаванием, затем - водным поло и даже добился звания мастера спорта. В начале 2000-х годов Алексей в составе команды «Динамо Киев» выигрывал чемпионат Украины по водному поло.

Микки Рурк

Знаменитый актер занимался боксом с 12 лет. Но спортивная карьера Рурка была не постоянной – артист отказывался от боев по разным причинам. Самый длинный период непрерывных выступлений Микки на профессиональном ринге – три года. С 1991-го по 1994 год он провел восемь боев и ни разу не проиграл.

Анна Букевич

Украинская модель, актриса и ведущая красной дорожки «Евровидения 2017» в Киеве Анна Буткевич обожает теннис и конный спорт. У 36-летней звезды даже имеется звание мастера спорта по большому теннису.

Арнольд Шварценеггер

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Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер внёс значительный вклад в популяризацию бодибилдинга. Он семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» и самый молодой победитель конкурса «Мистер Вселенная». В 1988 году звезда организовал собственные соревнования по бодибилдингу «Арнольд классик».

Арнольд Шварценеггер занимался бодибилдингом Getty images

Жан-Клод Ван Дамм

У знаменитого актера есть звание абсолютного чемпиона Бельгии по бодибилдингу. Кроме того, в 16-летнем возрасте Ван Дамм занял место в сборной своей родной страны по карате и кикбоксингу, в составе которой стал чемпионом Европы.

Оксана Гутцайт

Ведущая телеканала ICTV c 5 лет занималась художественной гимнастикой. В 15-летнем возрасте Оксана выполнила норматив мастера спорта Украины. Телезвезда участвовала во многих украинских и международных турнирах. С 1999 года она работала тренером в Харькове. Но спустя два года переехала в столицу, где вскоре получила журналистское образование.

Дуэйн Джонсон

Одного из самых высокооплачиваемых актеров современности Дуэйна Джонсона до сих пор называют Скалой. Именно это прозвище он взял себе в качестве псевдонима в 1997 году, когда участвовал в чемпионатах рестлинговых ассоциаций WWF и WCW.

Анна Семенович

Российская певица Анна Семенович еще до того, как стала участницей группы «Блестящие» занималась фигурным катанием. Когда-то знаменитость была партнершей олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Вместе с ним она участвовала в чемпионатах Европы и мира. Спортивную карьеру Анне пришлось закончить в 21-летнем возрасте из-за травмы мениска.

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