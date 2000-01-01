Отец Джоли рассекретил, почему она рассталась с Питтом
Известный американский актер, лауреат кинопремии «Оскар» и отец голливудской актрисы Анджелины Джоли, Джон Войт высказался о бывшем зяте Брэде Питте в комментарии изданию The Sun.
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81-летний Войт заявил, что брак Питта и Джоли распался именно через Брэда. По словам артиста, у Питта были проблемы с алкоголем. Это и послужило главной причиной развода самой красивой пары Голливуда.
«У него (Брэда – ред.) были некоторые трудности с алкоголем, и я надеюсь, что он позаботится обо всем, и я молюсь за этого парня. Дети справляются, как могут», - рассекретил Джон.
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