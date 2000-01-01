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Отец Джоли рассекретил, почему она рассталась с Питтом

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Джон Войт раскрыл настоящую причину развода Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Отец Джоли рассекретил, почему она рассталась с Питтом
Отец Джоли рассекретил, почему она рассталась с Питтом
Getty images

Известный американский актер, лауреат кинопремии «Оскар» и отец голливудской актрисы Анджелины Джоли, Джон Войт высказался о бывшем зяте Брэде Питте в комментарии изданию The Sun.

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81-летний Войт заявил, что брак Питта и Джоли распался именно через Брэда. По словам артиста, у Питта были проблемы с алкоголем. Это и послужило главной причиной развода самой красивой пары Голливуда.

«У него (Брэда – ред.) были некоторые трудности с алкоголем, и я надеюсь, что он позаботится обо всем, и я молюсь за этого парня. Дети справляются, как могут», - рассекретил Джон.

Джон Войт и Анджелина Джоли в 2000 году
Джон Войт и Анджелина Джоли в 2000 году
Getty images

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Теги: Джон Войт, Анджелина Джоли, Брэд Питт, разводы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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