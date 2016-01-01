Католическая Пасха 2021: Как знаменитости отметили праздник

Подборка праздничных фото и видео звезд от Ivona.

В воскресенье, 4 апреля, католики со всего мира отметили светлый праздник Пасхи. Знаменитости не исключение. На своих страницах в соцсетях известные личности поделились теплыми поздравлениями и яркими кадрами с празднования.

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Кроме того, многие звездные родители показала, как их дети обрадовались подаркам от пасхального кролика. По легенде этот сказочный персонаж приносит послушным детям шоколадные яйца в корзинке.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм

Звездная чета Бекхэмом провела этот день в кругу семьи. Супруги обнародовали снимки, где они отдыхают на природе с четырьмя детьми - сыновьями Бруклином, Ромео, Крузом и дочерью Харпер. Также на фото можно увидеть невесту Бруклина Бекхэма - американскую актрису Николу Пельтц.

«Наша семья вместе - это самый ценный подарок на Пасху», - подписала один из кадров Виктория Бекхэм.

Дуэйн Джонсон

Самая высокооплачиваемая знаменитость в Инстаграм, актер Дуэйн Джонсон показал, чем пасхальный кролик побаловал его дочь Жасмин.

«Я просто собирался сказать, что если я когда-нибудь доберусь до этого пасхального кролика, который оставит наполовину съеденную морковь повсюду и тонну волшебного блеска, на уборку которого уйдут часы, я пну кролику… аааа, а затем она входит с ОГРОМНЫМ КРИКОМ и УЛЫБКОЙ в ответ на пасхальный утренний сюрприз. Ладно, хорошо - Пасхальный кролик пока пусть живет. Поздравляю с Пасхой вас и ваших близких. Надеюсь, ваши семьи смогут собраться вместе и сделать праздник особенным», - обратился к фанам кинозвезда.

Мадонна

Эпатажная американская певица Мадонна повеселила фанов двумя снимками, где показала, как разукрасила яйца на праздник.

Кайли Дженнер

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась милыми фото и видео, на которых ее 3-летняя дочь Сторми собирает в саду шоколадные яйца.

Ева Лонгория

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория запостила в Инстаграм фото, где она помогает своему 2-летнему сыну Сантьяго собирать презенты от пасхального кролика.

«Да начнется охота за яйцами!», - забавно подписала кадр звездная мамочка.

Орландо Блум

Британский актер Орландо Блум в день Католической Пасхи порадовал фанов забавным фото с пасхальным кроликом.

Джессика Альба

Актриса Джессика Альба похвасталась новой семейной фотосессией в саду с тремя детьми и мужем, кинопродюсером Кэшом Уорреном. Также кинозвезда сняла видео, в котором показала, как разукрасила яйца на Пасху.

Кейт Хадсон

Еще одна звездная мамочка, актриса Кейт Хадсон показала, как ее 2-летняя дочь Рани и 10-летний сын Бингем радуются подаркам от пасхального кролика.

«Это очень раннее начало долгого дня милых картинок и сахарных слез! Держитесь за шляпы, родители! 🐰 С ПАСХОЙ! 🐣», - говорится в описании к снимкам.

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