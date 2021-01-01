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Вдовец Джон Траволта трогательно поздравил дочь с 21-летием

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Актер Джон Траволта впервые отметил день рождения дочери без жены.
Вдовец Джон Траволта трогательно поздравил дочь с 21-летием
Вдовец Джон Траволта трогательно поздравил дочь с 21-летием
instagram.com/johntravolta

Голливудский актер Джон Траволта, который наиболее известный по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Без лица», растрогал Сеть милым посланием к дочери по случаю ее дня рождения. На днях Элле Блю исполнился 21 год.

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Так, на своей странице в Инстаграм звездный отец обнародовал портретное фото именинницы, где она позировала в джинсовой куртке на фоне цветущих деревьев. Снимок 67-летний артист дополнил теплыми словами.

“Поздравляю с 21-м днем рождения самого красивого, доброго человека и художника, которого я знаю. Твой папа тебя обожает! ❤️“, - подписал кадр Джон.

Отметим, что Элла Блю впервые отметила день рождения без матери. В июле прошлого года Траволта сообщил о смерти своей супруги Келли Престон после длительной борьбы с раком.

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Теги: Джон Траволта, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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