Монатик впервые появился на обложке глянца с женой и детьми

Поклонники Монатика и его супруги Ирины впервые могут рассмотреть лица их сыновей - Платона и Даниила.

Известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик, который 1 апреля отметил 35-летие, очаровал подписчиков семейной фотосессией. Вместе с детьми и женой он украсил обложку свежего номера украинской версии журнала L’Officiel.

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На снимке Дмитрий, Ирина и их сыновья Платон и Даниил запечатлены на диване в стильных костюмах черного цвета в белых рубашках. На своей странице в Инстаграм Монатик отметил, что наконец-то пришло время показать мальчиков общественности.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение - это ведь они. Дети - моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни», - прокомментировал семейный кадр певец.

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