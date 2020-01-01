День рождения MONATIK: ТОП-10 лучших хитов артиста
Сегодня, 1 апреля, свой 34-й день рождения отмечает украинский певец, хореограф, мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK).
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Дмитрий родился в 1986 году в городе Луцк. Исполнитель считается одним из самых талантливых звезд Украины. Свой творческий путь в шоубизе артист начинал, как танцор брейк-данса. Вместе с коллектив “DBS Crew“ он часто гастролировал по стране.
В 2008 году Монатик пришел на кастинг “Фабрики зірок-2“, но, к сожалению, не попал на проект. На кастинге артиста заметила певица Наталия Могилевская и взяла талантливого парня в свой балет. Позже Дмитрий стать преподавать в Киевской танцевальной школе-студии Turbo. В тоже время Монатик продолжал развивать музыкальный талант. Он создал группу под названием “Monatique“.
В 2010-м Монатик попал в тридцатку лучших участником телепроекта “Танцують всі-3“, но пройти в прямые эфиры Дмитрию не удалось. В этом же году Дмитрий Монатик вместе с Иваном Сафаровым стал участником вокального шоу “Х-фактор“.
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В 2011-м вышел первый клип певца на песню “ТайУлетаю“, который был снят на мобильный телефон. Сейчас на счету певца три альбома и двадцать клипов.
Также артист известен, как автор хитов Светланы Лободы (“40 градусов“), Анны Седоковой (“Пираньи“, “Тише“), Евы Бушминой (“Собой“), Алины Гросу, Димы Билана, Сереги.
В 2017 году Монатик открыл первый полуфинал “Евровидения-2017“, которое проходило в столице Украины. Он исполнил английскую версию песни “Кружит“ (“Spinning“). А в 2019 году на НСК “Олимпийском“ прошло масштабное стадионное шоу MONATIK - LOVE IT ритм”, которое посетили 60 тысяч человек.
В честь дня рождения певца и хореографа Ivona подготовила подборку самых популярных клипов именинника.
- Мокрая (совместно с Quest Pistols Show)
- Каждый раз
- Кружит
- Вечность
- LOVE IT ритм
- Vitamin D
- То, от чего без ума
- Глубоко (совместно с Надей Дорофеевой)
- Зашивает душу
Ранее MONATIK показал, как выглядел до популярности.
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