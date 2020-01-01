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День рождения MONATIK: ТОП-10 лучших хитов артиста

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Сегодня известному певцу и хореографу исполнилось 34 года.
День рождения MONATIK: ТОП-10 лучших хитов артиста
День рождения MONATIK: ТОП-10 лучших хитов артиста
instagram.com/monatik_official

Сегодня, 1 апреля, свой 34-й день рождения отмечает украинский певец, хореограф, мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK).

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Дмитрий  родился в 1986 году в городе Луцк. Исполнитель считается одним из самых талантливых звезд Украины. Свой творческий путь в шоубизе артист начинал, как танцор брейк-данса. Вместе с коллектив “DBS Crew“ он часто гастролировал по стране.

В 2008 году Монатик пришел на кастинг “Фабрики зірок-2“, но, к сожалению, не попал на проект. На кастинге артиста заметила певица Наталия Могилевская и взяла талантливого парня в свой балет.  Позже Дмитрий стать преподавать в Киевской танцевальной школе-студии Turbo. В тоже время Монатик продолжал развивать музыкальный талант. Он создал группу под названием “Monatique“.

В 2010-м Монатик  попал в тридцатку лучших участником телепроекта “Танцують всі-3“, но пройти в прямые эфиры Дмитрию не удалось. В этом же году Дмитрий Монатик вместе с Иваном Сафаровым стал участником вокального шоу “Х-фактор“.

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В 2011-м вышел первый клип певца на песню “ТайУлетаю“, который был снят на мобильный телефон. Сейчас на счету певца три альбома и двадцать клипов.

Также артист известен, как автор хитов Светланы Лободы (“40 градусов“), Анны Седоковой (“Пираньи“, “Тише“), Евы Бушминой (“Собой“), Алины Гросу, Димы Билана, Сереги.

В 2017 году Монатик открыл первый полуфинал “Евровидения-2017“, которое проходило в столице Украины. Он исполнил английскую версию песни “Кружит“ (“Spinning“). А в 2019 году на НСК “Олимпийском“ прошло масштабное стадионное шоу MONATIK - LOVE IT ритм”, которое посетили 60 тысяч человек.

В честь дня рождения певца и хореографа Ivona подготовила подборку самых популярных клипов именинника.

  • Мокрая (совместно с Quest Pistols Show)

  • Каждый раз

  • Кружит

  • Вечность

  • LOVE IT ритм

  • Vitamin D

  • То, от чего без ума

  • Глубоко (совместно с Надей Дорофеевой)

  • Зашивает душу

Ранее MONATIK показал, как выглядел до популярности.

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Теги: Монатик, MONATIK
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Источник: ivona.bigmir.net

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