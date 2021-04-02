Звезда «Рэмбо» Сильвестр Сталоне хочет снять фильм о братьях Кличко
Известный голливудский актер, звезда серий фильмов «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне станет сценаристом и режиссеров новой киноленты о братьях Виталии и Владимире Кличко. Об этом сообщается на сайте Klitschko-brothers.
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В публикации отмечается, что съемки картины об украинских боксерах должны были начаться еще осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Планируется, что фильм с названием «Братья-легенды» выйдет в мировой прокат в апреле 2022 года.
Напомним, что Сталоне является поклонников боксерского таланта Виталия и Владимира Кличко. Он неоднократно посещал их бои в США и Германии. Также они втроем были сопродюсерами мюзикла «Рокки» в 2012 году.
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