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Звезда «Рэмбо» Сильвестр Сталоне хочет снять фильм о братьях Кличко

Комментариев: 1
Сильвестр Сталоне станет сценаристом и режиссером киноленты об украинских боксерах Кличко.
Сильвестр Сталоне хочет снять фильм о братьях Кличко
Сильвестр Сталоне хочет снять фильм о братьях Кличко
Getty images

Известный голливудский актер, звезда серий фильмов «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне станет сценаристом и режиссеров новой киноленты о братьях Виталии и Владимире Кличко. Об этом сообщается на сайте Klitschko-brothers.

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В публикации отмечается, что съемки картины об украинских боксерах должны были начаться еще осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Планируется, что фильм с названием «Братья-легенды» выйдет в мировой прокат в апреле 2022 года.

Напомним, что Сталоне является поклонников боксерского таланта Виталия и Владимира Кличко. Он неоднократно посещал их бои в США и Германии. Также они втроем были сопродюсерами мюзикла «Рокки» в 2012 году.

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Теги: Сильвестр Сталлоне, братья Кличко, Виталий Кличко, Владимир Кличко, фильмы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  02.04.2021, 16:17
Оценка:  0
pусский
Кому интересны два старых майдауна? Старый пердун Сталлоне давно выжил из ума!
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