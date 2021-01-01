Тина Кароль презентовала новый альбом «Красиво»
В пятницу, 2 апреля, знаменитая украинская певица, ведущая развлекательных программ «Танцы со звездами» и «Липсинк баттл» Тина Кароль сообщила в Instagram о выходе своего восьмого альбома, который получил название «Красиво».
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В свежем сборнике 36-летней артистки можно услышать семь песен: «Девочка», «Хороший парень», «Бегу», «Любовники», «Красиво», «Это любовь» и популярный хит «Скандал», который продолжает лидировать в музыкальном чарте TopHit.
Отметим, что на обложке пластинки «Красиво» Тина появилась в платье-ночнушке белого цвета и в туфлях-лодочках на высоких шпильках.
Слушаем все песни из нового альбома Тины Кароль – «Красиво»:
- Тина Кароль – Это любовь
- Тина Кароль – Хороший парень
- Тина Кароль – Скандал
- Тина Кароль – Любовники
- Тина Кароль – Красиво
- Тина Кароль – Девочка
- Тина Кароль – Бегу
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