Тина Кароль презентовала новый альбом «Красиво»

В новою пластинку Тины Кароль вошли семь песен, в том числе и нашумевший хит «Скандал».

В пятницу, 2 апреля, знаменитая украинская певица, ведущая развлекательных программ «Танцы со звездами» и «Липсинк баттл» Тина Кароль сообщила в Instagram о выходе своего восьмого альбома, который получил название «Красиво».

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В свежем сборнике 36-летней артистки можно услышать семь песен: «Девочка», «Хороший парень», «Бегу», «Любовники», «Красиво», «Это любовь» и популярный хит «Скандал», который продолжает лидировать в музыкальном чарте TopHit.

Отметим, что на обложке пластинки «Красиво» Тина появилась в платье-ночнушке белого цвета и в туфлях-лодочках на высоких шпильках.

Слушаем все песни из нового альбома Тины Кароль – «Красиво»:

Тина Кароль – Это любовь

Тина Кароль – Хороший парень

Тина Кароль – Скандал

Тина Кароль – Любовники

Тина Кароль – Красиво

Тина Кароль – Девочка

Тина Кароль – Бегу

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