В Сети показали, как Монатик отпраздновал 35-летие

Именинник Дмитрий Монатик и его звездные друзья поделились снимками с праздничной вечеринки.

В четверг, 1 апреля, один из самых популярных артистов Украины отметил день рождения. Дмитрию Монатику исполнилось 35 лет. Звездные друзья именинника вместе с программой «Світське життя» решили устроить вечеринку-сюрприз. Они организовали пикник в загородном комплексе SHELEST.

Читай также: День рождения Монатика: ТОП-10 лучших хитов именинника

На праздник пришли Нина Матвиенко, Катя Осадчая, Влад Яма с женой Лилией, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина, Вал Бебко, Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Гости уже успели поделиться яркими фотографиями с пикника на своих страницах. Смотрим, как Монатик отметил 35-летие в компании друзей из шоубиза!

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: