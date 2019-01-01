В Сети показали, как Монатик отпраздновал 35-летие
В четверг, 1 апреля, один из самых популярных артистов Украины отметил день рождения. Дмитрию Монатику исполнилось 35 лет. Звездные друзья именинника вместе с программой «Світське життя» решили устроить вечеринку-сюрприз. Они организовали пикник в загородном комплексе SHELEST.
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На праздник пришли Нина Матвиенко, Катя Осадчая, Влад Яма с женой Лилией, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина, Вал Бебко, Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Гости уже успели поделиться яркими фотографиями с пикника на своих страницах. Смотрим, как Монатик отметил 35-летие в компании друзей из шоубиза!
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