Украинская певица Регина Тодоренко вместе с братом вручили родителям ключи от Volkswagen Tiguan.

Регина Тодоренко подарила родителям новый автомобиль instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео. Певица устроила настоящий сюрприз для родителей: она посадила близких в машину, надела им черные повязки на глаза и не сказала в каком направлении они едут. Звездная семья отправилась в автомобильный салон. На кадрах запечатлен момент того, как знаменитость со своим братом подарили родителям роскошное авто. Папа артистки не смог сдержать слов, увидев новый Volkswagen Tiguan, перевязанный красным бантом.

Тодоренко призналась, что давно мечтала сделать родителям такой подарок, однако не могла осуществить задуманное по ряду причин, связанных со здоровьем родителей:

«Моя мечта сбылась! Мы с братом сделали это!!! Настал тот момент, когда у нас получилось порадовать папу и маму) любимые наши, путешествуйте с комфортом, пусть эта машинка приносит вам только удовольствие и самые яркие воспоминания!)»

Также Регина призналась, что следующей крупной покупкой для родителей будет дом:

«Честно, бра, я горжусь тобой и собой! Мы - сила! Надеюсь, не за горами дом 🏠 для любимых родителей! 2021, спасибо тебе за такие крутые возможности! Благодарю в семью за поддержку 🙏🏻».

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