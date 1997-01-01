Украинская певица Тина Кароль пригласила журналистов к себе в дом.

Тина Кароль впустила журналистов в дом и показала, чем питается instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль в программе «ЖВЛ» на канале «1+1» рассказала, чем питается. По словам знаменитости, основу ее рациона составляют авокадо, голубика, орехи и семечки.

Также звезда не стала скрывать, что не умеет готовить:

«Я не умею готовить, поэтому собираю себе еду уже готовую заранее. Чему я научилась недавно – солить ягоды. Это очень вкусно», – призналась артистка.

Тина Кароль призналась, что обожает сладости, в особенности те, в которых много крема. Однако часто позволить себе такие вкусности не может, потому что склонна к полноте.

«Мне можно просто вручить миску крема. Спросите меня: что подарить на день рождения? Мисочку крема», – с иронией сказала знаменитость.

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