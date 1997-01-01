В 90-х и сейчас: как изменилась внешность Леонардо Ди Каприо

Узнайте, как выглядел популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в начале своей карьеры.

Леонардо Ди Каприо gettyimages.com

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Леонардо Ди Каприо в 90-е годы и сейчас. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух фото артиста. Один из снимков был сделан около 30 лет назад.

Так, на черно-белом кадре слева актер запечатлен в черной кофте, и с модной стрижкой. Молодой артист дерзко посмотрел в камеру. Поклонник пришли в восторг от его внешнего вида в молодости. А на кадре справа знаменитость предстал в деловом костюме, с щетиной на лице. Его глубокий взгляд буквально пронизывает через экран.

Леонардо Ди Каприо узнают во всех уголках планеты, его актерской игрой восхищаются, однако мало кто знает, что к этому успеху мужчина шел с самого детства.

Звезда снялся в первом телевизионном шоу, когда ему было 2,5 года. А в 14 лет у Леонардо сформировалось точное понимание того, что он хочет стать актером, и Ди Каприо даже нанял себе агента. Дебютом стала его роль в малобюджетном фильме «Зубастики 3» в 1991 году. А в 1993 году вышла драма «Что гложет Гилберта Грейпа», за которую 19-летний Лео был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». После этого карьера Леонардо Ди Каприо начала стремительно набирать обороты.

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