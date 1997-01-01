В особняк Джонни Деппа пробрался бездомный

Как сообщает издание TMZ, в особняк американского актера Джонни Деппа на Голливуд-Хиллз пробрался бездомный мужчина.

Джонни Депп gettyimages.com

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Сосед Джонни Деппа заметил мужчину, перелезающего через забор, и вызвал полицию. Второй вызов в полицию поступил уже от службы безопасности, которая сообщила о проникновении в дом.

Как выяснилось, бездомный пробрался в особняк знаменитости, чтобы выпить алкоголь из бара артиста и принять душ. Правоохранители застали злоумышленника как раз в тот момент, когда он принимал душ. Мужчина отказался выходить, поэтому пришлось выбивать дверь.

Бездомного обвинили в вандализме и порче имущества.

Напомним, что дом Джонни Деппа на Голливудских холмах не первый раз подвергается нападкам незваных гостей. В январе в особняк актера проникла женщина. Ее арестовали и предъявили обвинения в краже со взломом.

Дом Джонни Деппа X17Online.com

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