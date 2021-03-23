Звезды, которые вакцинировались от коронавируса
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Знаменитости поддерживают вакцинацию, показывая, что это действенный способ, который поможет победить пандемию. Предлагаем подборку звезд, которые вакцинировались от коронавируса.
Иэн Маккеллен
81-летний актер Иэн Маккеллен заявил, что вакцинировался от COVID-19 и теперь чувствует себя намного лучше.
“Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки“, – сказал легендарный актер.
Руслана Лижичко
В прямом эфире «Право на власть» украинская певица Руслана Лижичко вакцинировалась от коронавируса. В студии присутствовал врач, который наблюдал за реакцией артистки после прививки.
Александр Педан
Украинский телеведущий Александр Педан вакцинировался от COVID-19 в эфире программы «Право на власть» в компании Русланы Лижичко.
Энтони Хопкинс
83-летний Энтони Хопкинс вакцинировался в собственном автомобиле. Видео с вакцинацией он опубликовал на своей странице в Facebook и подписал:
«Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)».
Арнольд Шварценеггер
73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от COVID-19, не выходя из автомобиля.
«Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди», – признался мужчина и делся видео с вакцинации в соцсетях.
Вера Вонг
71-летняя американская модельер Вера Вонг получила прививку от коронавируса в центре вакцинации в Нью-Йорке. Также знаменитость добавила, что выполнила «свою часть работы».
Елизавета II и принц Филипп
94-летняя королева Елизавета и 99-летний супруг Филипп сделали прививки от коронавируса в Виндзорском замке.
Ivan Navi
Украинский певец Ivan Navi решился сделать вакцинацию от коронавируса. Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм, написав свои впечатления под публикацией:
«Читав багато коментарів стосовно вакцинації Astra Zeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з’явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішенння вакцинуватись💉».
Сергей Жадан
Украинский поэт Сергей Жадан вакцинировался от коронавируса, и призвал фанатов сделать так же:
«Провакцинувався.
І вам раджу, якщо є можливість».
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