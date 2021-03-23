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Звезды, которые вакцинировались от коронавируса

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Большинство украинских и зарубежных звезд на собственном примере доказывают, что готовы противостоять COVID-19.

Арнольд Шварценеггер и Руслана Лижичко
Арнольд Шварценеггер и Руслана Лижичко
gettyimages.com

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Знаменитости поддерживают вакцинацию, показывая, что это действенный способ, который поможет победить пандемию. Предлагаем подборку звезд, которые вакцинировались от коронавируса.

Иэн Маккеллен

81-летний актер Иэн Маккеллен заявил, что вакцинировался от COVID-19 и теперь чувствует себя намного лучше.

“Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки“, – сказал легендарный актер.

Иэн Маккеллен
Иэн Маккеллен
Twitter

Руслана Лижичко

В прямом эфире «Право на власть» украинская певица Руслана Лижичко вакцинировалась от коронавируса. В студии присутствовал врач, который наблюдал за реакцией артистки после прививки.

Руслана Лижичко
Руслана Лижичко
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Александр Педан

Украинский телеведущий Александр Педан вакцинировался от COVID-19 в эфире программы «Право на власть» в компании Русланы Лижичко.

Александр Педан
Александр Педан
instagram.com/pedanos

Энтони Хопкинс

83-летний Энтони Хопкинс вакцинировался в собственном автомобиле. Видео с вакцинацией он опубликовал на своей странице в Facebook и подписал:

«Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)».

Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
gettyimages.com

Арнольд Шварценеггер

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от COVID-19, не выходя из автомобиля.

«Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди», – признался мужчина и делся видео с вакцинации в соцсетях.

Вера Вонг

71-летняя американская модельер Вера Вонг получила прививку от коронавируса в центре вакцинации в Нью-Йорке. Также знаменитость добавила, что выполнила «свою часть работы».

Вера Вонг
Вера Вонг
instagram.com/verawanggang

Елизавета II и принц Филипп

94-летняя королева Елизавета и 99-летний супруг Филипп сделали прививки от коронавируса в Виндзорском замке.

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп
gettyimages.com


Ivan Navi

Украинский певец Ivan Navi решился сделать вакцинацию от коронавируса. Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм, написав свои впечатления под публикацией:

«Читав багато коментарів стосовно вакцинації Astra Zeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з’явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішенння вакцинуватись💉».

Ivan Navi
Ivan Navi
instagram.com/ivan_naviofficial

Сергей Жадан

Украинский поэт Сергей Жадан вакцинировался от коронавируса, и призвал фанатов сделать так же:

«Провакцинувався.
І вам раджу, якщо є можливість».

Сергей Жадан
Сергей Жадан
instagram.com/serhiy_zhadan

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Теги: Иэн Маккеллен, Руслана Лижичко, Александр Педан, Энтони Хопкинс, Арнольд Шварценеггер, Вера Вонг, Елизавета II и принц Филипп, Ivan Navi, Сергей Жадан
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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MNI1957    23.03.2021, 11:09
Оценка:  0
MNI1957
где,вы заметили звезду в бешеной биньдеровке?
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