Звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Большинство украинских и зарубежных звезд на собственном примере доказывают, что готовы противостоять COVID-19.

Арнольд Шварценеггер и Руслана Лижичко gettyimages.com

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Знаменитости поддерживают вакцинацию, показывая, что это действенный способ, который поможет победить пандемию. Предлагаем подборку звезд, которые вакцинировались от коронавируса.

Иэн Маккеллен

81-летний актер Иэн Маккеллен заявил, что вакцинировался от COVID-19 и теперь чувствует себя намного лучше.

“Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки“, – сказал легендарный актер.

Иэн Маккеллен Twitter

Руслана Лижичко

В прямом эфире «Право на власть» украинская певица Руслана Лижичко вакцинировалась от коронавируса. В студии присутствовал врач, который наблюдал за реакцией артистки после прививки.

Руслана Лижичко instagram.com/ruslana.lyzhychko

Александр Педан

Украинский телеведущий Александр Педан вакцинировался от COVID-19 в эфире программы «Право на власть» в компании Русланы Лижичко.

Александр Педан instagram.com/pedanos

Энтони Хопкинс

83-летний Энтони Хопкинс вакцинировался в собственном автомобиле. Видео с вакцинацией он опубликовал на своей странице в Facebook и подписал:

«Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)».

Энтони Хопкинс gettyimages.com

Арнольд Шварценеггер

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от COVID-19, не выходя из автомобиля.

«Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди», – признался мужчина и делся видео с вакцинации в соцсетях.

Вера Вонг

71-летняя американская модельер Вера Вонг получила прививку от коронавируса в центре вакцинации в Нью-Йорке. Также знаменитость добавила, что выполнила «свою часть работы».

Вера Вонг instagram.com/verawanggang

Елизавета II и принц Филипп

94-летняя королева Елизавета и 99-летний супруг Филипп сделали прививки от коронавируса в Виндзорском замке.

Елизавета II и принц Филипп gettyimages.com

Украинский певец Ivan Navi решился сделать вакцинацию от коронавируса. Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм, написав свои впечатления под публикацией:

«Читав багато коментарів стосовно вакцинації Astra Zeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з’явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішенння вакцинуватись💉».

Ivan Navi instagram.com/ivan_naviofficial

Сергей Жадан

Украинский поэт Сергей Жадан вакцинировался от коронавируса, и призвал фанатов сделать так же:

«Провакцинувався.

І вам раджу, якщо є можливість».

Сергей Жадан instagram.com/serhiy_zhadan

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