Надежда Мейхер покинула шоу «Голос країни»

Украинская певица Надежда Мейхер удивила фанатов неожиданным заявлением.

Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

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Популярная исполнительница Надежда Мейхер стала участницей шоу «Голос країни». По словам артистки, она не преследовала цель соревноваться за победу в шоу, однако благодаря уговорам судьей она изменила свое решение.

Звезда приняла участие в вокальных боях с Юлией Тимочко. Подопечные Тины Кароль спели песню Аллы Пугачевой «Две звезды». Перед тем, как Тина должна была озвучить, кто покинет проект, Надежда заявила, что уходит.

«Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь абсолютно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. Тиночка, а тебе я очень благодарна за этот опыт», - призналась звезда.

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