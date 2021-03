Самый богатый музыкант в мире Эндрю Ллойд Уэббер празднует свое 73-летие

Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер является самым богатым композитором за всю историю.

Эндрю Ллойд Уэббер празднует свое 73-летие gettyimages.com

По данным журнала Forbes, состояние Эндрю Ллойд Уэббера составляет S1,28 млрд. Несмотря на свой возраст, сегодня легендарному композитору исполнилось 73 года, он продолжает работать и приумножает свой доход. После шестилетнего перерыва Эндрю написал музыку к своему новому мюзиклу «Золушка», премьера которого состоится в апреле 2021 года.

Эндрю Ллойд Уэббер один из 16 человек, которые являются обладателями всех четырех престижных премий - «Оскара», «Грэмми», «Эмми» и театрального аналога «Оскара» «Тони».

Всемирная слава к Уэбберу пришла очень рано - в 1970-м году, в возрасте 22-х лет, тогда он вместе с автором либретто Тимом Райсом написал знаменитую рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда». Самый грандиозный успех ожидал мюзикл Эндрю «Призрак Оперы». По всеобщему признанию, это было самое талантливое произведение композитора.

Несколько из его песен стали хитами: «The Music of the Night» из мюзикла «Призрак оперы», «I Don’t Know How to Love Him» из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», «Don’t Cry for Me, Argentina» из «Эвиты» и «Memory» из «Кошек».

