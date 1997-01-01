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Звезды, которые скрывали свой настоящий возраст

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Считается, что бестактно задавать вопрос о возрасте не только женщинам, но и мужчинам.

Дженнифер Лопес и Мила Кунис
Дженнифер Лопес и Мила Кунис
gettyimages.com

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Знаменитости не любят вопросы касательно цифры в паспорте, и увиливают от ответа на него. Однако не всегда звезды шоу-бизнеса врут о возрасте, чтобы их считали моложе. Об истинных причинах лжи мы расскажем в нашей подборке.

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес скрыла свой настоящий возраст в начале своего творческого пути, заявив, что родилась на год позже. Правда выяснилась, когда ее тогдашнего бойфренда Шона Комбса задержали, и она призналась, что родилась в 1969 году, а не в 1970.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
gettyimages.com

Мила Кунис

Чтобы получить свою первую роль в кино, Мила Кунис заявила, что ей скоро будет 18 лет, в то время как ей было всего 14 лет.

Мила Кунис
Мила Кунис
gettyimages.com

Ребел Уилсон

В 2015 году бывшая одноклассница Ребел Уилсон рассекретила, что актрисе не 29 лет, а далеко за 30. Тогда СМИ назвали Уилсон лгуньей, за что она подала на таблоиды в суд.

Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
gettyimages.com

Сандра Буллок

Актриса Сандра Буллок много раз врала насчет своего возраста, то занижая, то завышая его. И журналисты заявили, что не знают сколько ей лет на самом деле.

Сандра Буллок
Сандра Буллок
gettyimages.com

Эминем

Еще в 1999 году на шоу Говарда Штерна Эминем сказал, что ему 24 года, в то время как ему было 27 лет. Поклонники уверены, что эта оговорка произошла из-за волнения.

Эминем
Эминем
gettyimages.com

Лоуренс Фишберн

Ради роли в фильме «Апокалипсис сегодня» Лоурен назвался 16-летним, в то время как ему было 14 лет. Правда скрылась во время съемки сцены с обсуждением журнала «Плейбой».

Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
gettyimages.com

Анастейша

Американская поп-певица Анастейша на запуске нового альбома заявила, что ей 22 года, когда ей было далеко за 30.

Анастейша
Анастейша
gettyimages.com

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Теги: Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Ребел Уилсон, Сандра Буллок, Эминем, Лоуренс Фишберн, Анастейша
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Источник: ivonа bigmir)net

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