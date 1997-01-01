Звезды, которые скрывали свой настоящий возраст

Считается, что бестактно задавать вопрос о возрасте не только женщинам, но и мужчинам.

Дженнифер Лопес и Мила Кунис gettyimages.com

Читай также: Розамунд Пайк закапывает свои награды в саду

Знаменитости не любят вопросы касательно цифры в паспорте, и увиливают от ответа на него. Однако не всегда звезды шоу-бизнеса врут о возрасте, чтобы их считали моложе. Об истинных причинах лжи мы расскажем в нашей подборке.

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес скрыла свой настоящий возраст в начале своего творческого пути, заявив, что родилась на год позже. Правда выяснилась, когда ее тогдашнего бойфренда Шона Комбса задержали, и она призналась, что родилась в 1969 году, а не в 1970.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

Мила Кунис

Чтобы получить свою первую роль в кино, Мила Кунис заявила, что ей скоро будет 18 лет, в то время как ей было всего 14 лет.

Мила Кунис gettyimages.com

Ребел Уилсон

В 2015 году бывшая одноклассница Ребел Уилсон рассекретила, что актрисе не 29 лет, а далеко за 30. Тогда СМИ назвали Уилсон лгуньей, за что она подала на таблоиды в суд.

Ребел Уилсон gettyimages.com

Сандра Буллок

Актриса Сандра Буллок много раз врала насчет своего возраста, то занижая, то завышая его. И журналисты заявили, что не знают сколько ей лет на самом деле.

Сандра Буллок gettyimages.com

Эминем

Еще в 1999 году на шоу Говарда Штерна Эминем сказал, что ему 24 года, в то время как ему было 27 лет. Поклонники уверены, что эта оговорка произошла из-за волнения.

Эминем gettyimages.com

Лоуренс Фишберн

Ради роли в фильме «Апокалипсис сегодня» Лоурен назвался 16-летним, в то время как ему было 14 лет. Правда скрылась во время съемки сцены с обсуждением журнала «Плейбой».

Лоуренс Фишберн gettyimages.com

Анастейша

Американская поп-певица Анастейша на запуске нового альбома заявила, что ей 22 года, когда ей было далеко за 30.

Анастейша gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.