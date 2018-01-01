Анита Луценко кардинально сменила имидж
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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость продемонстрировала свое преображение, покрасив волосы в коричнево-рыжий цвет. Девушка любит экспериментировать со внешностью и удивлять преданных фолловеров, которые достаточно бурно реагируют на новый имидж.
Стоит отметить, что в прошлом году Анита повергла фанатов в шок стрижкой «под мальчика», а теперь эксперт по похудения решила длину не трогать, а цвет обновить.
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фолловеры восхитились новой прической Луценко, а другие - раскритиковали ее:
«Хоть никто и не спрашивал, но я считаю очень сочно! Теплые оттенки вам к лицу однозначно».
«Глаза подчеркивает и кожа кажется смуглее. Отличный образ!»
«Блонд лучше!»
«Нужно все попробовать, но с блондом было лучше».
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