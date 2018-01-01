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Анита Луценко кардинально сменила имидж

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Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Анита Луценко кардинально сменила имидж
Анита Луценко кардинально сменила имидж
instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость продемонстрировала свое преображение, покрасив волосы в коричнево-рыжий цвет. Девушка любит экспериментировать со внешностью и удивлять преданных фолловеров, которые достаточно бурно реагируют на новый имидж.

Стоит отметить, что в прошлом году Анита повергла фанатов в шок стрижкой «под мальчика», а теперь эксперт по похудения решила длину не трогать, а цвет обновить.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фолловеры восхитились новой прической Луценко, а другие -  раскритиковали ее:

«Хоть никто и не спрашивал, но я считаю очень сочно! Теплые оттенки вам к лицу однозначно».

«Глаза подчеркивает и кожа кажется смуглее. Отличный образ!»

«Блонд лучше!»

«Нужно все попробовать, но с блондом было лучше».

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Теги: Анита Луценко, тренер, видео, инстаграм, новости, новый имидж
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Источник: ivonа bigmir)net

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