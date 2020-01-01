Британская актриса Розамунд Пайк шокировала фанатов странным признанием.

Розамунд Пайк закапывает свои награды в саду gettyimages.com

Читай также: 46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой

Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми» Розамунд Пайк в недавнем интервью потрясла неожиданным рассказом. По словам знаменитости, свои многочисленные награды за актерскую деятельность она закапывает в саду возле дома:

«Мне кажется, это забавно, потому что в будущем, когда я умру или, когда кто-то другой купит дом, они наткнутся на металл [в земле] и подумают, что нашли закопанные сокровища. А на самом деле они найдут множество наград и подумают: «Что это?»

Артистка уверяет, что ей неловко выставлять премии напоказ, чтобы это не выглядело как хвастовство:

«Мне нелегко выставлять какие-то награды у себя дома. Как люди взаимодействуют с ними, когда приходят ко мне домой? Они говорят: «Ого, смотри, это твои награды?» Я думаю, что это неудобно, поэтому я закапываю их в саду, выставляя некоторые части наружу, чтобы вы могли мельком увидеть руку, а, может, корону или глобус».

Также звезда не исключает, что это может быть синдромом самозванца:

«Это, вероятно, что-то глубоко психологическое. Если среди вашей аудитории есть психиатры или психотерапевты, возможно, они скажут, что это может быть глубоким проявлением синдрома самозванца, - комментирует актриса».

Розамунд Пайк закапывает свои награды в саду gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.