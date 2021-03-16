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Жена Евгения Кошевого поделилась соблазнительным фото

Комментариев: 2
Жена известного комика Ксения Кошевая поделилась с подписчиками архивными снимками.

Жена Евгения Кошевого поделилась соблазнительным фото
Жена Евгения Кошевого поделилась соблазнительным фото
instagram.com/yalta_k

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Звезда шоу-балета Freedom Ксения Кошевая на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует под пальмой в костюме, который состоит из штанов и кофты. Верх наряда девушка надела на обнаженное тело, придав облику нотку пикантности. На одном из кадров Ксения скинула кофту и повернулась к камере оголенной спиной.

Под публикацией Кошевая призналась, что мечтает об отдыхе:

«Вот хочу прямо сейчас!!!!Вот прям под пальму!!!!Мечтаю!!!!И знаю,что все сбудется💃». 

Поклонники восхитились смелыми фото Ксении Кошевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Богиня!🔥Сочетание красоты и добра».

«Классно как всегда🔥🔥🔥🔥Красотка🌞🌞🌞».

«Мечты должны сбываться».

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Теги: Ксения Кошевая, фото, инстаграм, жена Евгения Кошевого, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2021, 22:08
Оценка:  0
гость
Ана ровнайа шо пацан. Пелодки нэ видна, сиси ушли в спину.
гость  (аноним)  16.03.2021, 21:36
Оценка:  0
гость
Блять,авто, я понимаю что ты дрочишь на фото тёлок в тулупе. Но открою тебе секрет- это ниxyя не соблазнительно. Соблазнительно это когда сиськи или вареник видно. Короче, иди наxyй, долбоеб
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