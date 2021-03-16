Жена известного комика Ксения Кошевая поделилась с подписчиками архивными снимками.

Жена Евгения Кошевого поделилась соблазнительным фото instagram.com/yalta_k

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Звезда шоу-балета Freedom Ксения Кошевая на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует под пальмой в костюме, который состоит из штанов и кофты. Верх наряда девушка надела на обнаженное тело, придав облику нотку пикантности. На одном из кадров Ксения скинула кофту и повернулась к камере оголенной спиной.

Под публикацией Кошевая призналась, что мечтает об отдыхе:

«Вот хочу прямо сейчас!!!!Вот прям под пальму!!!!Мечтаю!!!!И знаю,что все сбудется💃».

Поклонники восхитились смелыми фото Ксении Кошевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Богиня!🔥Сочетание красоты и добра». «Классно как всегда🔥🔥🔥🔥Красотка🌞🌞🌞». «Мечты должны сбываться».

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