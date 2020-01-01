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Alekseev признался, что мечтает о детях от солистки «ВИА Гры»

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Певец Alekseev откровенно рассказал об отношениях с Ульяной Синецкой.
Alekseev признался, что мечтает о детях от солистки «ВИА Гры»
Alekseev признался, что мечтает о детях от солистки «ВИА Гры»
instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) дал откровенное интервью об отношениях со своей возлюбленной, солисткой культового трио «ВИА Гра» Ульяной Синецкой.

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В программе «Життя відомих людей» 27-летний артист признался, что он часто видится с любимой, несмотря на то, что она живет и работает над своей творческой карьерой в России.

«Видимся довольно часто. Так скажу. Я и так слишком много говорю сегодня. Частенько видимся. Часто. Она бывает очень часто здесь», - рассказал Alekseev.

Певец заявил, что не представляет, как Ульяна может встречаться с таким сложным человеком, как он. Никита добавил, что сейчас работает над своими недостатками.

«Я действительно сложный. Очень сложный. Я просто не представляю, как это быть рядом с таким, как я! Это состояние, когда ты рядом и не рядом. Иногда ты так далеко идешь в этот диалог, что ты не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. И никого. И вот эту зону, пробить эту оболочку не может никто. Даже самый близкий тебе человек!», - признался музыкант.

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Также мужчина рассекретил, что он уже познакомил Синецкую со своей мамой и крестной. Кроме того, Alekseev публично признался, что мечтает стать отцом, но не в ближайшие годы.

«Я хочу быть отцом, наверное, уже лет шесть. Хочу детей. Есть такие мысли в моей голове. Но не сейчас. Все упирается в твое время. Как минимум, должна случиться пауза в творчестве. Я сейчас не готов это сделать абсолютно», - признался артист.

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Теги: Alekseev, Ульяна Синецкая, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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