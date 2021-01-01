«Надо у Юли спросить»: Джеджула признался, будет ли разводиться с женой

Андрей Джеджула прокомментировал скандал с женой Юлией Леус.

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Андрей Джеджула, который 25 февраля во второй раз стал отцом, прокомментировал конфликтную ситуацию с женой Юлией Леус в интервью для ютуб-канала Dorotye.

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В конце декабря супруга ведущего публично призналась, что звездный муж ударил ее во время ссоры и бросил на пол на битое стекло. Тогда Юлия попала в больницу с угрозой на выкидыш. После скандала женщина заявила, что подаст на развод и запретит Джеджуле присутствовать на родах. Однако, судя по фотографиям пары из роддома, накануне рождения дочери они все же помирились.

А на днях 45-летний шоумен впервые после партнерских родов высказался о скандальном заявлении Юлии. Андрей сказал, что никогда не бил супругу. Мужчина отметил, что просто люди по-разному реагируют на семейные конфликты.

“Я считаю, это глубоко личное. Мы стараемся подобрать ключи друг к другу. Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто во всех люди по-разному на них реагируют. Ты говоришь слово “избиение“. Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь... у нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю“, – поделился Джеджула.

На вопрос, будет ли развод, Андрей заявил, что об этом нужно спросить у Юлии, ведь это было только в ее планах.

“Это надо у Юли спросить. Это она у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого. Я только специалист по бракосочетаниям и признаниям“, - сказал ведущий.

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