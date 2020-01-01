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В Сети показали роскошный загородный дом Тины Кароль - видео

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СМИ сняли особняк Тины Кароль с высоты птичьего полета.
В Сети показали роскошный загородный дом Тины Кароль - видео
В Сети показали роскошный загородный дом Тины Кароль - видео
instagram.com/tina_karol

В Сети показали, как выглядит загородный дом одной из самых популярных украинских исполнительниц - Тины Кароль. Журналисты издания «Страна.ua» сняли особняк 36-летней артистки с высоты птичьего полета.

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По данным СМИ, коттедж Кароль площадью около 350 кв. м находится в селе Зазимье Броварского района Киевской области. На территории особняка есть летняя кухня, зимний сад, несколько спален, репетиционная база и тренажерный зал. Весь второй этаж дома принадлежит сыну певицы, двенадцатилетнему Вениамину.

Кроме того, во дворе Тины есть большой гараж на три автомобиля. На заднем дворе можно увидеть небольшое футбольное поле, сад и зону для отдыха. А перед самим домом знаменитости находятся будка сторожа и домик для обслуживающего персонала.

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Теги: Тина Кароль, дома знаменитостей
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Источник: ivonа bigmir)net

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