Макс Михайлюк и Даша Хлистун рассекретили, когда у них родится дочь
Экс-«Холостяк» Макс Михайлюк и его беременная возлюбленная Даша Хлистун назвали предположительную дату родов.
Бывший участник проекта «Холостяк», пилот Макс Михайлюк и его беременная возлюбленная, модель Даша Хлистун приняли участие в съемках пост-шоу «Как выйти замуж».
Читай также: В Сети показали роскошный загородный дом Тины Кароль - видео
В эфире программы, влюбленные ответили на часто задаваемые вопросы пользователей Сети. Макс и Даша рассекретили, когда станут родителями. По словам пары, предположительная дата родов – 21 апреля.
Также экс-«Холостяк» и его любимая признались, что уже придумали имя для дочери. Своего первенца они назовут Арианой.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- «Надо у Юли спросить»: Джеджула признался, будет ли разводиться с женой
- Скандальное платье Елены Зеленской помогло онкобольным детям
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил