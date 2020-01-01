Экс-«Холостяк» Макс Михайлюк и его беременная возлюбленная Даша Хлистун назвали предположительную дату родов.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун рассекретили, когда у них родится дочь instagram.com/flymax305

Бывший участник проекта «Холостяк», пилот Макс Михайлюк и его беременная возлюбленная, модель Даша Хлистун приняли участие в съемках пост-шоу «Как выйти замуж».

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В эфире программы, влюбленные ответили на часто задаваемые вопросы пользователей Сети. Макс и Даша рассекретили, когда станут родителями. По словам пары, предположительная дата родов – 21 апреля.

Также экс-«Холостяк» и его любимая признались, что уже придумали имя для дочери. Своего первенца они назовут Арианой.

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