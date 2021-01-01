Скандальное платье Елены Зеленской помогло онкобольным детям

Первая леди Украины рассказала, что случилось с ее желтым нарядом, в котором она присутствовала на интронизации императора Японии.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская приняла участие в Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». Во время мероприятия первая леди рассекретила, что случилось с ее скандальным нарядом лимонного оттенка, пишет Укринформ.

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22 октября 2019 года Елена вместе с мужем посетила в Японии интронизацию императора Нарухито. Для церемонии Зеленская выбрала желтое платье от дизайнера Ивана Фролова. Тогда образ жены украинского президента раскритиковали в Сети.

Скандальное желтое платье Елены Зеленской Getty Images

«Кое-кто стал распространять информацию, что я якобы обидела монарха цветом своего платья, аргументируя это тем, что желтый цвет - это исключительно цвет императорской семьи и его непозволительно больше никому носить. Официально хочу сказать, что это неправда, эти люди ошиблись», - сказала Зеленская.

Елена объяснила, что светло-лимонный оттенок ее наряда и темный желтый цвет императорской семьи - совершенно разные оттенки. К тому же, запрет носить одежду желтого цвета существовал до 8-го или до 15 столетия, согласно другим источникам.

Скандальное желтое платье Елены Зеленской instagram.com/olenazelenska_official

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Первая леди отметила, что видит в скандале и положительный момент. Благодаря шумихе в Сети ее желтое платье быстро приобрели на благотворительном аукционе. А вырученные деньги пошли на помощь онкобольным детям.

«Эта история должна была уже закончиться, но имела интересное продолжение. Вскоре меня пригласили принять участие в благотворительном аукционе, цель которого была собрать средства для покупки оборудования для онкобольных детей. И именно благодаря тому, что это платье было известно, оно стало интересным и заметным лотом, было быстро приобретено и деньги пошли на благотворительность. Что в финале? “Скандальное“ платье помогло детям», - поделилась Зеленская.

Скандальное желтое платье Елены Зеленской instagram.com/olenazelenska_official

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