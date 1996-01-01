13 современных женщин, которые «правят» миром

Список действующих глав государств женского пола.

Наверняка многие пользователи Сети, которые интересуются мировой политикой, заметили, что в последние годы женщины все чаще занимают руководящие должности.

Читай также: Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список

Впервые в истории женщина стала президентом в 1974 году. Вице-президент Аргентины Исабель Мартинес де Перон заняла пост главы государства после смерти своего мужа, президента Хуана Перона.

Изабель Мартинес де Перон Getty Images

А первой в мире женщиной-президентом, избранной демократическим путем, стала Вигдис Финнбогадоттир. С 1980-го по 1996-й год она была президентом Исландии.

Вигдис Финнбогадоттир Getty Images

По состоянию на 10 марта 2021 года должность президента занимают 10 представительниц женского пола, еще одна – исполняющая обязанности. Не стоит забывать и о двух королевах, которые правят своими странами уже много лет. Ivona предлагает познакомиться с современными женщинами-политиками, которые «правят» своими государствами.

Список действующих глав государств женского пола:

1. Елизавета II (род. 1926 г.) - королева Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 февраля 1952 года;

Елизавета II Getty Images

2. Маргрете II (род. 1940 г.) - королева Дании с 15 января 1972 года;

Маргрете II Getty Images

3. Бидхья Деви Бхандари (род. 1961 г.) - президент Непала с 29 октября 2015 года;

Бидхья Деви Бхандари и принц Гарри Getty Images

4. Цай Инвэнь (род. 1956 г.) - президент Китайской Республики (Тайвань) с 20 мая 2016 года;

Цай Инвэнь Getty Images

5. Керсти Кальюлайд (род. 1969 г.) - президент Эстонии с 3 октября 2016 года;

Керсти Кальюлайд Getty Images

6. Халима Якоб (род. 1954 г.) - президент Сингапура с 14 сентября 2017 года;

Халима Якоб facebook.com/halimahyacob

7. Пола-Мэй Уикс (род. 1958 г.) - президент Тринидада и Тобаго с 19 марта 2018 года;

Пола-Мэй Уикс facebook.com/otptt

8. Саломе Зурабишвили (род. 1952 г.) - президент Грузии с 16 декабря 2018 года;

Саломе Зурабишвили Getty Images

9. Сахле-Ворк Зевде (род. 1950 г.) - президент Эфиопии с 25 октября 2018 года;

Сахле-Ворк Зевде Getty Images

10. Зузана Чапутова (род. 1973 г.) - президент Словакии с 15 июня 2019 года;

Зузана Чапутова facebook.com/zcaputova

11. Катерина Сакелларопулу (род. 1956 г.) – президент Греции с 13 марта 2020 года;

Катерина Сакелларопулу Getty Images

12. Вьоса Османи-Садриу (род. 1982 г.) – исполняющая обязанности президента Косово с 5 ноября 2020 года;

Вьоса Османи-Садриу facebook.com/VjosaOsmaniMP

13. Майя Санду (род. 1972 г.) - президент Молдовы с 24 декабря 2020 года.

Майя Санду facebook.com/maia.sandu

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.