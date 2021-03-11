Певица Бейонсе поблагодарила Меган Маркл за смелость.

Всемирно известная американская певица, продюсер и бизнесвумен Бейонсе публично выразила свою поддержку Меган Маркл после ее скандального интервью для ведущей Опры Уинфри.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

Так, на официальном сайте 39-летней обладательницы более 20 премий «Грэмми» появилась архивная фотография с премьерного показа картины «Король Лев» в Лондоне в 2019 году. На снимке запечатлена встреча певицы и герцогини. Бейонсе позировала в ярком платье золотистого цвета. А Меган Маркл предстала перед камерой в элегантном черном наряде с полупрозрачными рукавами.

«Меган, спасибо тебе за смелость и лидерские качества. Мы все стали сильнее и вдохновились твоим примером», - подписала снимок Бейонсе.

Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.