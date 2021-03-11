Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью

Комментариев: 1
Певица Бейонсе поблагодарила Меган Маркл за смелость.
Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью
Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью
Getty Images

Всемирно известная американская певица, продюсер и бизнесвумен Бейонсе публично выразила свою поддержку Меган Маркл после ее скандального интервью для ведущей Опры Уинфри.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

Так, на официальном сайте 39-летней обладательницы более 20 премий «Грэмми» появилась архивная фотография с премьерного показа картины «Король Лев» в Лондоне в 2019 году. На снимке запечатлена встреча певицы и герцогини. Бейонсе позировала в ярком платье золотистого цвета. А Меган Маркл предстала перед камерой в элегантном черном наряде с полупрозрачными рукавами.

«Меган, спасибо тебе за смелость и лидерские качества. Мы все стали сильнее и вдохновились твоим примером», - подписала снимок Бейонсе.

Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью
Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью
Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Бейонсе, Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.03.2021, 10:10
Оценка:  0
гость
Похоже эта черная дама решила пойти по пути леди Ди. Будь осторожна чернушка, старая ведьма еще жива и полна сил
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь