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Жена Владимира Остапчука рассекретила, как они делят семейные расходы

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Кристина Остапчук рассказала о своем вкладе в семейный бюджет.
Жена Владимира Остапчука рассекретила, как они делят семейные расходы
Жена Владимира Остапчука рассекретила, как они делят семейные расходы
instagram.com/kristygor

Супруга украинского шоумена и ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук ответила на один из часто задаваемых вопросом подписчиков. В Инстаграм-Сторис звезда рассказала, как она с мужем делят между собой семейный бюджет.

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Кристина призналась, что все основные расходы на себя берет Владимир. А она свой доход тратить на собственные потребности, подарки для мужа, продукты питания и на заправку автомобиля. Жена Остапчука отметила, что если бы она выходила замуж в 18 лет, а не в 34, то все могло бы быть по-другому.

«Мы с ним на берегу обсудили, кто как видит финансовую модель в отношениях. Я не из тех девушек, кто сидит дома, но и не из тех, кто делит расходы на покупку жилья или отдыха. Всегда считала, что все основные обязательства по обеспечению лежат на мужчине, а я зарабатываю себе на помады и ему на подарочки (хорошие), и покупаю продукты за свой счет, и заправляюсь сама. Чем не вклад в общий бюджет? Но это потому, что я вышла замуж в 34, и с определённым уже бэкграундом и опытом, если б может было мне 18, то было бы иначе, но не факт»,  – написала Кристина.

Жена Владимира Остапчука рассекретила, как они делят семейные расходы
Жена Владимира Остапчука рассекретила, как они делят семейные расходы
Скриншот

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Теги: Кристина Остапчук, Владимир Остапчук, семейный бюджет
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Источник: ivonа bigmir)net

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